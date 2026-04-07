Talents ont du Coeur 2026

Laetitia Fourcade sous le soleil des flashes

Eleonore Boccanegra de BFM Meteo est venue avec non nounours en peluche et sa soeur jumelle !

Emmanuelle Galabru dans le giron de Jean Michel Aubrun,

Le Pianiste de ce soir Marco Poingt pour Jordan de Luxe interprète du selfie à une seule main !

Jeanne d'Hauteserre sandwiche entre Jordan de Luxe et le piano virtuose Marco Poingt !

Maxime Dereymez et Jordan de Luxe sont fans des robes de Christophe Guillarmé

Jean Christophe Molinier et Maxime Dereymez tentent de se mettre à la hauteur de la talentueuse Nicoletta !

Tout petit, Jordan de Luxe etait deja un grand fan de Nicoletta

Marc Dorcel est venu sans Dorcelettes !

Ce soir Fabienne Amiach, Jeanne d’Hauteserre et toutes les femmes veulent poser avec Jordan De Luxe !

La navigatrice Samantha Davies c’est la marraine des Talents ont du coeur: Peace and love !!

Au photocall Gabrielle Assure

Avec MarieDenigot Christophe Guillarmé va guincher comme une star

Marie Denigot, Lea Francnnois, Fabiee Carat, Christophe Guillarmé, Agathe de Fontenay and Carole Carat posent a coté d'un photocall fort encombré ce soir à la salle Gaveau

Eleonore Boccara et sa robe qui rougit au beau temps

Pour Mecent chirurgie Cardiaque Roselyne Bachelot est toujours là

Jean Daniel Lorieux et sa muse Brizard Laura Restelli sont toujours là

avec Sylvie Marshall, Massimo Gargia est forcément toujours là

je soupçonne Christophe Guillarmé d'essayer de piquer mon job

Les frangines Carat siamoisent au photocall

Elisa Servier était là !!

Amanda Lear et son look Doudoune des "Bronzées font du ski"

Segolène Royal photocalle volontiers avec le Mecenat Chirurgie président Orso Chetochine