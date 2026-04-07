Talents ont du Coeur 2026

Laetitia Fourcade sous le soleil des flashes
Eleonore Boccanegra de BFM Meteo est venue avec non nounours en peluche et sa soeur jumelle !
Emmanuelle Galabru dans le giron de Jean Michel Aubrun,
Le Pianiste de ce soir Marco Poingt pour Jordan de Luxe interprète du
selfie à une seule main !
Jeanne d'Hauteserre sandwiche entre Jordan de Luxe et le piano virtuose Marco Poingt !
Maxime Dereymez et Jordan de Luxe sont fans des robes de Christophe Guillarmé
Jean Christophe Molinier et Maxime Dereymez tentent de se mettre à la hauteur de la talentueuse Nicoletta !
FOK_2780
Tout petit, Jordan de Luxe etait deja un grand fan de Nicoletta
FOK_2732
Marc Dorcel est venu sans Dorcelettes !
Ce soir Fabienne Amiach, Jeanne d’Hauteserre et toutes les femmes veulent poser avec Jordan De Luxe !
FOK_2700
La navigatrice Samantha Davies c’est la marraine des Talents ont du coeur: Peace and love !!
Au photocall Gabrielle Assure
Avec MarieDenigot Christophe Guillarmé va guincher comme une star
Marie Denigot, Lea Francnnois, Fabiee Carat, Christophe Guillarmé, Agathe de Fontenay and Carole Carat posent a coté d'un photocall fort encombré ce soir à la salle Gaveau
Eleonore Boccara et sa robe qui rougit au beau temps
Pour Mecent chirurgie Cardiaque Roselyne Bachelot est toujours là
Jean Daniel Lorieux et sa muse Brizard Laura Restelli sont toujours là
avec Sylvie Marshall, Massimo Gargia est forcément toujours là
je soupçonne Christophe Guillarmé d'essayer de piquer mon job
Les frangines Carat siamoisent au photocall
Elisa Servier était là !!
Amanda Lear et son look Doudoune des "Bronzées font du ski"
Segolène Royal photocalle volontiers avec le Mecenat Chirurgie président Orso Chetochine
Il n'y a pas de Ceremonie Mecenat Chirurgie Cardiaque sans Fabienne Amiach qui a du coeur gros comme ca