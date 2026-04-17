Saumur Livre et Vin 2026

Anny Duperrey en mode MDR nous présente son "« Complicités Animales » !

Au spectacle equestre Ollivier Delacroix sandwiche entre Margaux Russo et Valerie Benaim

Thomas Dutronc est un grand fan de Catherine Ceylac

Claude Serillon, Misha Aznavour, Antoine Dulery et Thierry Godard mousquetairent pres de l'open wine bar durant le diner au Carrousel de Saumur

Henri Leconte va t il abandonner le tennis pour le polo ce tennis à cheval?

Ariel Wizman en Bootlegger de la platine au gibus ? non au Carrousel à Saumur et sa relève DJ Naor Wizman JR !!

Pierre Perret toujours l'"Idole Des Femmes"?en 2026

Pierre Perret '"Idole Des Femmes"?en 2026 ? L'idole des femmes de Saumur en 2026 certainement !! Avec son Book "Mémé Anna "

Un petit creux savourez le délicieux et copieux opus de Nine d'Urso "Solution de Continuité" Bon appétit !!

Nine d'Urso pose avec le Prix Morellet 2026 le grand artiste Plasticien Jean Pierre Raynaud !

Charlotte Bouteloup et Audrey Dana siamoisent un max au cocktail Combier !

Catherine Ceylac poupoupidoute a Saumur

c'est le Antoine Blondin 2026 Mathieu Tulissi Gabard et son book « Footboy » ca parle de jeunes pauvres footeux !

Je suis allé jusqu'à Lea Wiazemsky ou elle signe son book "Jusqu'à Toi" !!

Catherine Mathivat, des 2 Magots, Philippe Faure Brac et Stephane Forest remettent l Le Prix Jean Carmet 2026 et une bonne boutanche va à Gregory Nicolas et son book « Un Trésor, Roman A Boire »

Allez "Cheese" Photo de classe: Pierre Bonte, Catherine Mathivat des « Les Deux Magots », un invité, Le prix Herve Bazin 2026 pour Mitra Hejazipour pour son book « La Joueuse d’Echecs », Livre et Vin fondateur Jean Maurice Belayche (B), Sarah Doraghi, Sebastien Forest, Line Papin, un invité, SLe Maire de Saumur Jackie Goulet Claisse et autres membres du jury

Jean Pierre Raynaud à coté de Catherine Mathivat des deux Magots a recu le prix Morelet et une bonne boutanche pour arrosrer ça !!

Jamy Gourmand felicite SLe Prix Monory 2026 Sylvia Serfaty pour son book : "Des Equations Personnelles"

Cheese! Thomas Dutronc, Catherine Mathivat « Les Deux Magots », Gwendolyne Hamon, Jean Maurice Belayche, et le Jean Claude Brialy 2026 Christopher Laquieze four son book « La Rosas Perdida »!!

Le Brialy 2026 Antoine Blondin 2026 Mathieu Tulissi Gabard pour son book "Footboy" et le Brialy 2026 Christopher Laquieze trinquent à la cantine VIP du Theatre de Saumur !

Claude Serillon et Antoine Dulery font de la gym rythmique à Saumur

Je ne sais pas si on a réellement été sur la lune mais le gros Pot de Jean Pierre Raynaud certainement si !! La preuve par photo !!

Nicholas Ray le realisateur americain n'etait pas là mais Nicholas Rey etait bien là !!

Caroline et Bettina Taphanel siamoisaient là à Saumur devant leurs oeuvres d'Art !

Valerie Benaim, Henri Leconte siamoisent aussi à Saumur !

Les Messieurs cinema Dominique Besneard et Jean Pierre Lavoignat !

Daniel Lauclair son book et sa photo dans la presse Saumuroise !

Prix Hervé Bazin Mitra Hejazipour et Sarah Doraghi ah ca Ira Ca Iran !

Misha Aznavour est venu avec on papa Charles en Stéréos !!

Alessandro pose avec son "Magnifique" grand père Bebel !!

Antoine Dulery a resolu son probleme de manque de papier pour écrire son Tome 2

Thomas Dutronc Idole des saumuroises !!

Philippe Meallle du prix Francois Morellet pas peu fier de poser avec le grand artiste Jean Pierer Raynaud

Pascal Bataille Sans Fontaine nous présente son dernier opus un petit traité du Silence écrit certainement en braille !

Gwendolyne Hamon et son Book : "Les Dieux sont Vaches " (Qui rient pas !)

Thomas Dutronc en look treillis en mode chanteur engagé !!

Line Papin est une fan d'Eric Metzgzr

Audrey Dana sandwiche entre Alain Kruger et Antoine Dulery au cocktail Combier

Bataille et Pouchol nun ouveau tandem