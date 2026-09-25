Prix Francoise Sagan 2026 Hotel Cayré

Anne Consigny, Denis Westhoff et Le Sagan 2026 encore incognito Florent Oiseau qui va très bientôt gouter ses 15mn de "Gloire"

ORLAN en mode "Der Himmel uber Françoise Sagan"

Florent Oiseau déjà bien entouré de Valérie Fauchet, Elodie Garamont et la PR Marie Jacquier

Francois De Bernard dans l'ombre de Mademoiselle de Sainte ORLAN

Denis Westhoff fils de Sagan entouré de Carole Chretiennot (Prix de Flore, et de La Closerie des Lilas) et Emmanuelle Brame qui va bientot nous presenter son last book: « Le Trader du Louvre »

Denis Westhoff et son Françoise Sagan"s Awards Jury Band posent pour l photo de classe : En vrac Nathalie Azoulai, Sandrine Babu, Gaëlle Bidan, Emmanuelle Brame, Carole Chrétiennot, Anne Consigny, Sophie Delassein, Joffrine Donnadieu, Sophie Galabru, Pierre-Olivier Sur et Aline Zalko.

Dans Sniper Alley Sainte ORLAN Décoche des flashes à tout va !!

Denis Westhoff annonce le grand gagnant : Françoise Sagan 2026 award va à Florent Oiseau pour son book « Ma Gloire » Allons faites un un peu de bruit pour Florent Oiseau SVP !

Denis Westhoff et Florent Oiseau sont bien au Prix Francoise Sagan c'est bien écrit au dessus en gros mots ophtalmos essayez l'oeil gauche : AZERTY

Denis Westhoff et Florent Oiseau, sa casquette et son book et leurs sourires en plan (presque) américain

Oui ce soir Sainte ORLAN a pour mission de prendre Florent Oiseau sous son aile (en ésumé: Orlan+ Oiseau+Aile)

Massimo Gargia a du mal à passer inaperçu il est venu pour la cérémonie en veste bouton d'or SVP !!

Sarah Bisasini, Florence Belkacem, Valerie Fauchet et Emmanuelle Brame en mode les quatre Graces du Jury Sagan

Pierre Olivier Sur reçoit un nouvel invité qui vient d'arriver ? Damned !Frederic ( 99 Francs) Beigbeder SVP !!

Trois writers au M2 : Frederic Beigbeder, Florent Oiseau et Fabrice Gaignault

Oui Massimo a bien connu Françoise, La flamboyante maman de Denis Westhoff) j'en suis témoin !!

Valerie Mirarchi a écrit un book sur Francoise Sagan et me montre la preuve !!

Marc Lambron toujours très bien accompagné de Delphine Marang

L'académicien Marc apprend à sa Dulcinée à danser la Lambronda !!

Qui se ressemble s'assemble: Sainte ORLAN sans auréole et Frederic Beigbeider en mode enfant de coeur !

La Synthèse Trinité : Denis Westhoff, Frederic Beigbeder et Florent Loiseau !

Ce soir Sarah Biasani prolote en mode bleu de chauffe