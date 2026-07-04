L'oeil de Technikart·4 juillet 2026« Mila » Première au REX Partager Natalia Evora en plain louboutongs avec sa clim"Taxi Now "Les retrouvailles Farcy- Naceri !Bernard farcy en plain Pataugaspour couvrir d'eloge Bernard Farcy, qu'elle a vu dans les "Taxis" Sofia Athena n'est pas langue de bois !Bernard Farcy avec la belel Athena et Samy NaceriSamy Naceri sandwiche entre Bernard Farcy et le Prod Eric Atlan et son borsalinoBilly Obam en Ray Charles avec Smy Naceri en Samy NaceriBill Obam Le musicien et l'avocat d'office de service Jean Luc ChetbounSofia Athena en plain Louboutongs !!En standard stendahlien les deux ladies vengeance Natalia Evora et Sofia Athena en black and redà L'After au CoWorking Cafe sur le photocall avec affiche colorée du film Natalia Evora, Elie Kaempfen, Sofia Athena Tiens on rajoute Gilles Grimm Ca a plus plus de gueule !à L'After au CoWorking Cafe sur le photocall avec affiche colorée du film Natalia Evora, Elie Kaempfen, Sofia Athena ont plus de gueule !à L'After au CoWorking Cafe Namy Naceri nous fait deguster sa cuvee (cadeau d'un fan)au grand Rex encore une photo de classe: Producteur Eric Atlan, actresses et acteurs Sofia Athena, Natalia Evora, Elie Kaempfen et Gilles GrimmDans la salle de projo Au Grand Rex Samy Naceri Parle du film "Mila"au grand Rex photo de classe: Sofia Athena, Elie Kaempfen, Acteur producteur Gilles Grimm, notre ami Samy Naceri et Natalia EvoraAu Grand Rex : Elie Kaempfen sandwiche entre Sofia Athena actrice principale et Natalia Evora, photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #mila #grandrex #samynaceri #bernardfarcy #nataliaevora #eliekaempfen #sofiaathena #gillesgrimm #coworkingcafe #wireimage #technikart