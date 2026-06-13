Deux Magots Salon du Livre de St Germain

Karine Arsene l'avoue : Elle est devenue ce qu'elle a cru être !!

L'After Party chez Castel : Carole Fernandez sistere asistere vec Anne Parillaud

L'After Party chez Castel : La bande à Coiffirst font tapisserei

Chez Castel, Carole Fernandez se dit "Quel Maestro ce Naestro !