Deux Magots Salon du Livre de St Germain

Karine Arsene l'avoue : Elle est devenue ce qu'elle a cru être !!
L'After Party chez Castel Romane Serda s'essaie au twist
L'After Party chez Castel : Carole Fernandez sistere asistere vec Anne Parillaud
L'After Party chez Castel : La bande à Coiffirst font tapisserei
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Cinéma: Marc Scalia compte bien prendre le Breakfeast chez Tiffany (Tiffany Breuvart, agent d'artiste SVP)
Chez Castel, Carole Fernandez se dit "Quel Maestro ce Naestro !
Chez Castel David Foenkinos vrencontre Tiffany Breuvart, et veut bien changer d'agent litteraire !
Au Salon du Livre de St Germain (face à l'Eglise) Liane Foly dédicace book, éventail et autres clim portatives
Mathias Malzieu avec Agnes Michaux Goncourt de la Biographie ("Huysman Vivant")
Chez Castel Romane Serda initie Carole Fernandez L'organisatrice du Salon St Germain à la Macarena !
Harry Roselmack et son book "L'Amour Malgré La Peur" un vrai mode d'emploi !
Sylvie Harel élève "La Voix"
Emmanuelle de Boysson et son book "Tendre Maroc"
"Jouer L'Amant" Mais Sarah Biasani se tiendra à Carreaux Au Salon du Livre St Germain
Au Salon du Livre St Germainface aux Deux Magots, Christian Panvert, co organisateur du salon siamoise avec Florence Belkacem
Ici avec Carole Fernandez, Sarah Biasani fait ses emplettes !
Valerie Benaim et son book qui parle d'un sujet brulant d'actualité
Anne Parillaud va t'elle ecrire ses memoires de Nikita avec son agent Litteraire préférée Tiffany Breuvart?
Sigrid de Montrond se met au vert avec Carole Fernandez
La bande à Coiffirst (Carla, Emma et Lucas) chouchoutée par David Foenkinos et Yan Ceh SVP!
Agnes Michaux, Prouvost, une copine, et la bande à Gala Nora Sahli et Catherine Marin
Romane Serda et Sylvie Ortega aime la vie et le ciné en Black and white
Photo de classe avec Caroline Faindt, Philippe Bonte, la boss des 2 Magots Catherine Mathivat et Zinedine Soualem
Au deux Magots pendant le cocktail Sylvie Ortega se met au régime
Agnes Malterre et Sylvie Ortega s'instagramment
Arianne Massenet et Carole Fernandez qui se ressemble s'assemble
Nicolas d'Etiennes d'Orves comme un pacha entre ses copines Marianne Ferrand, Emma Becker et Nawel Dib
Eric Naulleau mandarine entre ses deux magots: Jean Maurice Belayche et Christian Panvert
A quoi voyez vous que Pauline Raybaud est une grande fan de Mischa Aznavour ?!
Zinedine Soualem sandwiche fièrement entre sa dulcinée la peintre Caroline Faindt et Sylvie Harel
au Cocktail des Deux Magots Sylvie Ortega consulte Michel Cymes pour son angevine de poitrine
Au deux Magots pendant le cocktail Jean Michel Ribes en mode gus à gibus