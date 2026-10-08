L’OPEN WEEK DE L’OPÉRA DE LILLE AVEC VÉNUS YAFFA

Faire de l’opéra un espace de rencontre et de dialogue entre les cultures n’est pas un coup de comm’ ou une utopie mais la volonté bien réelle de l’Opéra de Lille avec ses Open weeks. Avant chaque nouveau temps fort de sa saison, le bâtiment ouvre ses portes gratuitement, pendant une semaine, et propose des rencontres avec des associations locales, des ateliers de danse, des discussions autour des prochaines mises en scènes, et des Dj’s set. Nous y sommes allés avec l’artiste Vénus Yaffa, pour ses premiers pas dans un opéra. Interview discovery.

Mercredi 16 septembre, à cinq minutes à pied de la gare Lille-Flandres, place du Théâtre, 15h. Avec la comédienne, réalisatrice et mannequin Vénus Yaffa, nous sommes devant l’Opéra de Lille. Nous venons pour découvrir leur format Open Week. Une semaine de danses, d’ateliers organisés en collaboration avec des associations de la région Hauts-de-France, et de discussions ouvertes à tous, gratuites et sans réservation.

L’objectif des Open Week ? Faire découvrir à un public tous azimuts la programmation de l’Opéra de Lille, qui parle autant du désir féminin que du futur de la planète, dans un registre lyrique en phase avec notre époque.

Cette semaine était consacrée à Alcina, une œuvre du répertoire de Haendel, dans une mise en scène d’Ewelina Marciniak, où il est question de repenser la place des grands personnages féminins dans l’histoire de l’opéra.

Pourquoi venir avec Vénus Yaffa ? Au-delà de son talent d’actrice, repéré l’année dernière dans le merveilleux Fotogenico de Marcia Romano et Benoît Sabatier, de ses débuts prometteurs en tant que réalisatrice (courez voir son premier court métrage intitulé « Au bout de la course »), de son charisme implacable (Louis Vuitton, Adidas et Lacoste l’ont repérée depuis longtemps), c’est sa polyvalence qui nous a conduits à imaginer cette rencontre. Avant l’été, elle était par exemple au théâtre Saint-Antoine pour une version remaniée du Misanthrope où nous l’avons vue interpréter Clitandre avec humour, tout en signant la chorégraphie et les costumes de la pièce de Molière.

Et c’est ça, l’idée de l’Open Week à l’Opéra de Lille. Être en mouvement, multiplier les registres et questionner les classiques pour répondre aux aspirations atomisées de notre génération.

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Par Alexis Lacourte