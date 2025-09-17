LES 8 RÉFÉRENCES HIGH-TECH DU DERNIER TRIMESTRE 2025

Norhing Headphone

Atypique, ce casque circum-auriculaire interpelle non seulement par sa forme mais aussi par sa qualité sonore. Cette marque britannique, toute jeune, a su se démarquer de tous ses concurrents avec cette coque transparente rectangulaire, clin d’œil à la légendaire cassette audio. Les matériaux vont de l’aluminium au plastique, à la mousse à mémoire de forme. Il est bien sûr Bluetooth et il s’est associé à Kef pour la qualité sonore, une référence. Les coques peuvent pivoter à 90° pour être transporter dans son étui. Sa forme en fait un casque qui s’adapte à toutes les morphologies de tête. Ce qui accentue encore son côté rétro c’est qu’ici, on retrouve des commandes physiques comme un roller pour le volume. Grâce à sa collaboration avec Kef on a un rendu sonore clair et précis. Un plus, sa prise jack. La réduction de bruit est correcte. Prix de départ 299 €

https://fr.nothing.tech



SHOKZ OpenDots ONE

Discret, on connait la marque pour ses casques à conduction osseuse qui laisse les les conduits des oreilles libres. Ces premiers écouteurs au format clip s’ inspirent du style des boucles d’oreilles. L’avantage c’est d’avoir le confort du porté dans un format minimaliste de seulement 6,5 gr. Par sa connexion Bluetooth, il restitue un son de qualité, il résiste à la pluie et à la sueur et intègre un mode Dolby Audio pour une spatialisation du son. Il a aussi une fonction Dynamic Ear Detection qui permet de reconnaitre automatiquement l’oreille sur laquelle est porté l’écouteur et adapte instantanément la lecture, que ce soit à gauche ou à droite. 10 h d’écoute sans interruption 199 €

fr.shokz.com



Marshall gamme Heston

Identifiable , la marque britannique au look parfaitement reconnaissable est connue pour ses casques audio, ses enceintes portables et pour la qualité de sa signature sonore. Il lui manquait une corde à son arc, celle des barres de son qui sont en plein boom. Cela a été comblé avec leur première barre de son Heston 120. Marshall étoffe sa gamme avec deux nouveaux produits Heston, une barre de son 60 plus compacte et aussi puissante et le Heston Sub 200, un caisson de basses pour compléter son installation. Cette barre de son s’intègre dans tous les environnements et conserve sa qualité sonore qui intègre le Dolby Atmos. Les commandes sont tactiles, finition en cuir PU et grille poivre et sel. Elle est disponible en deux coloris, Black et Cream, emblématiques de l’univers Marshall. 599 € pour la barre de son 60 et le Sub 200 à 499 €.

www.marshall.com



Hisense C2 Ultra

Le top, Hisense propose une des gammes les plus larges en vidéo projecteurs. Avec le C2 Ultra on a le haut de gamme de la marque. Monté sur un pied à balancelle qui facilite son installation, son design lui permet de s’intégrer dans tous les environnements. Sa qualité d’image offre un pic de luminosité remarquable et ne nécessite pas une pièce sombre pour en profiter. Bien sûr il est compatible HDR10+ et dolby Vision. La qualité du son n’est pas en reste et parfaitement adapté pour les jeux vidéo. 2790€

www.hisense.fr



Netgear Nighthawk M3

Puissant, la nouvelle norme du Wifi 7 arrive et Netgear étend déjà sa gamme avec son écosystème Orbi série 970. Son système Mesh est conçu pour offrir une connectivité fiable, évolutive et tournée vers l’avenir. Nous vivons de plus en plus dans un monde nomade ou l’on doit rester connecté à tout moment. Le Nighthawk M3, routeur mobile 5G, avec Wifi 6, est idéal pour une utilisation en déplacement. Il permet de se passer des réseaux Wifi publics risqués, non sécurisés et souvent de mauvaise qualité. Jusqu’à 13 heures d’autonomie avec une seule charge, il est aussi une solution de secours quand on est en panne de wifi chez soi. L’écran tactile couleur de 2,8 pouces donne des indications en temps réel sur la consommation des données, des appareils connectés et renseigne sur la qualité du signal. 499 €

www.netgear.com



OnePlus Watch 3 43mm

Dans ce monde des montres connectées il y a pléthore de marques et de modèles, alors qu’apporte la OnePlus Watch 3 43mm? La OnePlus 3, grand modèle, est devenue une référence, la OnePlus Watch 3 43mm avec son format est plus adapté aux petits poignets donc plus fine et légère et très esthétique. L’affichage reste de bonne qualité avec son écran de 1,32 pouce. Elle propose plus de cent sports. Bien sûr elle est étanche et son autonomie reste plus que correct. Elle innove avec une évaluation complète de l’état mental et physique du l’utilisateur et mesure aussi son niveau de fatigue.299 €

www.oneplus.com



OnePlus Pad 3

Comeback, la tablette avait été un peu oubliée voicis on retour de la tablette la OnePlus Pad3 qui remplit tous les critères de la nouvelle génération de tablettes Android. Un design soigné, plus rapide, plus performante, plus puissante pour satisfaire aux nouvelles tâches telles que la productivité, les gamers et les accros aux plateformes de streaming. Pour être dans l’air du temps, elle intègre des outils d’IA. L’affichage est lumineux et bien calibré. Pour donner un côté plus fun elle est proposée dans un coloris Storm Blue, bleu royal. L’autonomie est au rendez-vous. Des accessoires sont disponibles comme le OnePlus Pad 3 Stylo ou Smart Keyboard qui hélas a un clavier Qwerty. Un très bon rapport qualité-prix 599 € pour 12 Go + 256 Go et 699 € pour 16 Go et 512 Go.

www.oneplus.com



Par Serge Adelfang