Julien Fournié Couture

Des Hauts strictes ou presque et des bas frivoles ou presque by Julien Fournié

Une black widow by Julien Fournié

Comme moi Eve Gilles a débarqué direct de Stéphane Rolland chez Julien Fournié elle a gardé son enthousisme débordant et son trench coat enveloppant !

Quand Julien Fournié, est touché par le syndrome du MDR avec Miss Univers Tcheque Mikaela Tomanova et notre Miss Ève Gilles

Jonathan Jenvrin homme orchestre: Danseur Chorégraphe et acteur est aussi un grand fan de Julien Fournié !

Voilà Julien Fournié en finale de son show !!

Les modèles by Julien Fournié queueleuleutent

Le show Julien Fournié fut un feu d'arifice

Chef Julien Fournié mijote les épaules comme ça !

Julien Fournié habille aussi les fées Carabosses

Mi smoking mi raisin by Julien Fournié

Ah Luna La miss Universe Tcheque !

Model "Sortons couverts" by Julien Fournié

Attention: La femme fatale by Julien Fournié

dame en rouge mais en collet très monté

Model Night and Day by Julien Fournié

Model toi mon Julien je t'ai dans la peau !