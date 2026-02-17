Julien Fournié Couture

L'oeil de Technikart·17 février 2026Julien Fournié Couture Partager Des Hauts strictes ou presque et des bas frivoles ou presque by Julien FourniéUne black widow by Julien FourniéComme moi Eve Gilles a débarqué direct de Stéphane Rolland chez Julien Fournié elle a gardé son enthousisme débordant et son trench coat enveloppant !Quand Julien Fournié, est touché par le syndrome du MDR avec Miss Univers Tcheque Mikaela Tomanova et notre Miss Ève GillesJonathan Jenvrin homme orchestre: Danseur Chorégraphe et acteur est aussi un grand fan de Julien Fournié !Voilà Julien Fournié en finale de son show !!Les modèles by Julien Fournié queueleuleutentLe show Julien Fournié fut un feu d'arificeChef Julien Fournié mijote les épaules comme ça !Julien Fournié habille aussi les fées CarabossesMi smoking mi raisin by Julien FourniéAh Luna La miss Universe Tcheque !Model "Sortons couverts" by Julien FourniéAttention: La femme fatale by Julien Fourniédame en rouge mais en collet très montéModel Night and Day by Julien FourniéModel toi mon Julien je t'ai dans la peau !Une Sirène grise by Julien Fournié ne fait que passer photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #julienfournié #hautecouturespringsummer2026 #evegilles #jonathanjenvrin # #wireimage #technikart