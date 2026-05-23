CANNES Histoires de La Nuit

Voilà le Jury d'un Certain Regard : Thomas Cailley, Angele Diabang, Un Certain Regard Jury President Leïla Bekhti, Laura Samani et Khaled Mouzanar

Nadia Melliti dans le film d'Hafsia Herzi "La petite dernière" a rafflé le Prix d'interprétation Fminine Cannes 2025 ! Respect!

Attention Stellan Skarsgard passe au rouge

Une Miss Nénuphar rose !

Alla Bruletova cherche un endroit pour répandre les cendres de "Moby Dick" son poisson rouge

Gillian Anderson adans une robe avec sa clim eventail incorporée

Chantal Monaghan panthère en rose

La Miss sirène du Mississipi sur le long fleuve rouge de la carpet

Alice Taglioni vue au téléscope

La réal Lea Mysius, Monica Bellucci, Tawba El Gharchi arrivent en éclaireuses

Estelle Lefebure qui sort du Cinema positif awards

Hafsia Herzi me " Ah que coucoute "!!

Benoit maginel salue son fan club !!

Benoît Magimel, Léa Mysius, Bastien Bouillon, Monica Bellucci grimpent à quatre les red marches

L'équipe Complète d'Histoires de La Nuit" Paul Guilhaume, Bastien Bouillon, Jean-Louis Livi, Benoît Magimel, Léa Mysius, Hafsia Herzi, Monica Bellucci, Tawba El Gharchi, Tatia Tsuladze, Alane Delhaye and Paul Hamy etc

Un dernier avec Monica

Jean-Louis Livi, Benoît Magimel, Léa Mysius, Hafsia Herzi, Monica Bellucci, Tawba El Gharchi

Thelma et Louise leur mustang et la bande

La chanteuse Simona qand elel chante L.A.Woman des Doors n'a pas besoin de se faire crier tellement sa voix est rock et forte !

Jean-Louis Livi, Benoît Magimel, dernier salut au fan club cannois

« LE CRI » BY EDWARD MUNCH DOCUMENTARY SCREENING Le réal Arné Steckmest and Fabrice de Rohan Chabot

Sur Le TechnikBoat (Lady Jersey) pour les canons vous pouvez vous adresser àu Quartier maitre Daniel Szilagyi et ses moussaillons prêt a mourir coulés avec sa cargaison strategique de téquilas de Rosés de bières et de Whisky tourbé etc

Documentary Director Le réal sur Edward Munch Arné Steckmest et Sabrina Dubois posent avec le cri silencieux

Voici la salle de' Apéro projo sur le Technikboat

Arné Steckmest and Eugenia Kuzmina crient en Choeur

Jacques Attali, Estelle Lefebure decernent un Cinema Positif 2026 Award au real Lukas Dhont pour son film « Coward »

Marion Delorme, Jacques Attali, Estelle Lefebure et sam Bobino decernent un Cinema Positif 2026 Award au real Lukas Dhont pour son film « Coward »

Marion Delorme, Jacques Attali, Estelle Lefebure decernent un Cinema Positif 2026 Award au real Lukas Dhont pour son film « Coward »

Hayley Hasselhoff Chabillée par hristophe Guillarmé

Mais c'est Aishwarya Rai !

Cinema Positif 2026 Award au real Lukas Dhont pour son film « Coward »

Elodie Bouchez en plain pied

Elodie Bouchez en plein Salut

Xavier la main sur le Dolan!

Myriam Charleins et Paul Amar

Ciel Eva Longoria !!

Eva Longoria et Aishwarya Raiqui se ressemble s'assemble