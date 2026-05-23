CANNES Histoires de La Nuit

Voilà le Jury d'un Certain Regard : Thomas Cailley, Angele Diabang, Un Certain Regard Jury President Leïla Bekhti, Laura Samani et Khaled Mouzanar
Nadia Melliti dans le film d'Hafsia Herzi "La petite dernière" a rafflé le Prix d'interprétation Fminine Cannes 2025 ! Respect!
Attention Stellan Skarsgard passe au rouge
Une Miss Nénuphar rose !
Alla Bruletova cherche un endroit pour répandre les cendres de "Moby Dick" son poisson rouge
Gillian Anderson adans une robe avec sa clim eventail incorporée
Chantal Monaghan panthère en rose
La Miss sirène du Mississipi sur le long fleuve rouge de la carpet
Alice Taglioni vue au téléscope
La réal Lea Mysius, Monica Bellucci, Tawba El Gharchi arrivent en éclaireuses
Estelle Lefebure qui sort du Cinema positif awards
Hafsia Herzi me " Ah que coucoute "!!
Benoit maginel salue son fan club !!
Benoît Magimel, Léa Mysius, Bastien Bouillon, Monica Bellucci grimpent à quatre les red marches
L'équipe Complète d'Histoires de La Nuit" Paul Guilhaume, Bastien Bouillon, Jean-Louis Livi, Benoît Magimel, Léa Mysius, Hafsia Herzi, Monica Bellucci, Tawba El Gharchi, Tatia Tsuladze, Alane Delhaye and Paul Hamy etc
Un dernier avec Monica
Jean-Louis Livi, Benoît Magimel, Léa Mysius, Hafsia Herzi, Monica Bellucci, Tawba El Gharchi
Thelma et Louise leur mustang et la bande
La chanteuse Simona qand elel chante L.A.Woman des Doors n'a pas besoin de se faire crier tellement sa voix est rock et forte !
Jean-Louis Livi, Benoît Magimel, dernier salut au fan club cannois
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« LE CRI » BY EDWARD MUNCH DOCUMENTARY SCREENING Le réal Arné Steckmest and Fabrice de Rohan Chabot
Sur Le TechnikBoat (Lady Jersey) pour les canons vous pouvez vous adresser àu Quartier maitre Daniel Szilagyi et ses moussaillons prêt a mourir coulés avec sa cargaison strategique de téquilas de Rosés de bières et de Whisky tourbé etc
Documentary Director Le réal sur Edward Munch Arné Steckmest et Sabrina Dubois posent avec le cri silencieux
Voici la salle de' Apéro projo sur le Technikboat
Arné Steckmest and Eugenia Kuzmina crient en Choeur
Jacques Attali, Estelle Lefebure decernent un Cinema Positif 2026 Award au real Lukas Dhont pour son film « Coward »
Marion Delorme, Jacques Attali, Estelle Lefebure et sam Bobino decernent un Cinema Positif 2026 Award au real Lukas Dhont pour son film « Coward »
Marion Delorme, Jacques Attali, Estelle Lefebure decernent un Cinema Positif 2026 Award au real Lukas Dhont pour son film « Coward »
Hayley Hasselhoff Chabillée par hristophe Guillarmé
Mais c'est Aishwarya Rai !
Cinema Positif 2026 Award au real Lukas Dhont pour son film « Coward »
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Elodie Bouchez en plain pied
Elodie Bouchez en plein Salut
Xavier la main sur le Dolan!
Myriam Charleins et Paul Amar
Ciel Eva Longoria !!
Eva Longoria et Aishwarya Raiqui se ressemble s'assemble
Jacques Attali, Marion Delorme,(de dos) et Rosalie Mann du Cinema Positif