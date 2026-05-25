CANNES 2026 Closing Ceremony

Hey Demi Moore c'est toi qui a piqué ma couette?
Valentin Campagne et Emmanuel Macchia Prix d'interpretation masculine pour leurs rôles dans "Coward" de Lukas Dhont
Le realisateur de « Coward » Lukas Dhont et ses deux acteurs Valentin Campagne et Emmanuel Macchia Prix d'interprétation masculine (ex-æquo)
Pierre Deladonchamps ne fait que passer
On n'est pas au festival de Deauville mais voilà Alexandre Barrière est là
Zoe Saldana et son mec Marco Perego en amoureux sur le red carpet
Palme d'or : Cristian Mungiu pour « Fjord »
Renate Reinsve, Muse de Cristian Mungiu
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Sebastian Stan, Renate Reinsve et Cristian Mungiu très épris de sa muse
Isaach de Bankolé, Jury President Park Chan-wook, Demi Moore et autres mmebres du jury
Grand Prix : Minotaure d'Andreï Zviaguintsev,Boris Kudrin, Iris Lebedeva and Dmitriy Mazurov
Au Saint des saints Demi more sandwiche la haut entre le president Park Chan-wook et Isaach de Bankolé
Ruth Negga, Park Chan-wook, Demi Moore and Isaach de Bankolé salue nt le peuple Cannois
La présidente Iris Knobloch embarquée dans cette jamborée de membres du jury en haut du red carpet
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Prix d’Interpretation feminine exaequo Virginie Efira, Ryûsuke Hamaguchi Real de « Soudain » et Tao Okamoto Prix d’Interpretation feminine exaequo avec Virginie Efira
Prix d’Interpretation feminine exaequo Virginie Efira, Ryûsuke Hamaguchi Real de « Soudain » et Tao Okamoto Prix d’Interpretation feminine exaequo avec Virginie Efira
Tao Okamoto Prix d’Interpretation feminine exaequo avec Virginie Efira
Grand Prix pour " Minotaure" d'Andreï Zviaguintsev, Boris Kudrinet Iris Lebedeva
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Laetitia Dosch fait partie des festivités !
Sous le sunlight exactement : Geena Davis à sa place sur le red carpt
Roselyn Sánchez Check une dernière fois son équipement avant la montée des marches
Christophe Guillarmé et son ptit mari Thierry Guillarmé
La Guillarmette Adelina Blanc sur la carpet rouge
Toujours combatif: Cyril Benzakai !!
Mr et Mme Costa Gavras !!
Une jolie robe en pain de sucre !
Voilà Eloise Valli !!
Golan Hofit fait la pompom girl
Isabelle Huppert tres sage en collégienne
Bisou Cool de Aishwarya Rai en Reine des neiges
Lena Mahfouf golden girl
Małgosia Bela et Pawel Pawlikowski prix de la mise en scène pour "Fatherland'
Fernanda Aragonés et Gael Garcia Bernal !!
Penélope Cruz en sandwiche entre Javier Calvó, and Javier Ambrossi
Hey Eva Longoria ! je suis par là regarde à gauche !
Penelope Cruz en Plan americain !!
Penelope Cruz en plain pied
Geena Davis est descendue de l'affiche de Cannes 2026 "Hommage à Thelma et Louise"
Prix d'interprétation féminine (ex-æquo) avec Tao Okamoto : Virginie Efira
Prix d'interprétation féminine (ex-æquo) avec Tao Okamoto : Virginie Efira en plain pied !