CANNES 2026 Closing Ceremony

Hey Demi Moore c'est toi qui a piqué ma couette?

Valentin Campagne et Emmanuel Macchia Prix d'interpretation masculine pour leurs rôles dans "Coward" de Lukas Dhont

Le realisateur de « Coward » Lukas Dhont et ses deux acteurs Valentin Campagne et Emmanuel Macchia Prix d'interprétation masculine (ex-æquo)

Pierre Deladonchamps ne fait que passer

On n'est pas au festival de Deauville mais voilà Alexandre Barrière est là

Zoe Saldana et son mec Marco Perego en amoureux sur le red carpet

Palme d'or : Cristian Mungiu pour « Fjord »

Renate Reinsve, Muse de Cristian Mungiu

Sebastian Stan, Renate Reinsve et Cristian Mungiu très épris de sa muse

Isaach de Bankolé, Jury President Park Chan-wook, Demi Moore et autres mmebres du jury

Grand Prix : Minotaure d'Andreï Zviaguintsev,Boris Kudrin, Iris Lebedeva and Dmitriy Mazurov

Au Saint des saints Demi more sandwiche la haut entre le president Park Chan-wook et Isaach de Bankolé

Ruth Negga, Park Chan-wook, Demi Moore and Isaach de Bankolé salue nt le peuple Cannois

La présidente Iris Knobloch embarquée dans cette jamborée de membres du jury en haut du red carpet

Prix d’Interpretation feminine exaequo Virginie Efira, Ryûsuke Hamaguchi Real de « Soudain » et Tao Okamoto Prix d’Interpretation feminine exaequo avec Virginie Efira

Prix d’Interpretation feminine exaequo Virginie Efira, Ryûsuke Hamaguchi Real de « Soudain » et Tao Okamoto Prix d’Interpretation feminine exaequo avec Virginie Efira

Tao Okamoto Prix d’Interpretation feminine exaequo avec Virginie Efira

Grand Prix pour " Minotaure" d'Andreï Zviaguintsev, Boris Kudrinet Iris Lebedeva

Laetitia Dosch fait partie des festivités !

Sous le sunlight exactement : Geena Davis à sa place sur le red carpt

Roselyn Sánchez Check une dernière fois son équipement avant la montée des marches

Christophe Guillarmé et son ptit mari Thierry Guillarmé

La Guillarmette Adelina Blanc sur la carpet rouge

Toujours combatif: Cyril Benzakai !!

Mr et Mme Costa Gavras !!

Une jolie robe en pain de sucre !

Voilà Eloise Valli !!

Golan Hofit fait la pompom girl

Isabelle Huppert tres sage en collégienne

Bisou Cool de Aishwarya Rai en Reine des neiges

Lena Mahfouf golden girl

Małgosia Bela et Pawel Pawlikowski prix de la mise en scène pour "Fatherland'

Fernanda Aragonés et Gael Garcia Bernal !!

Penélope Cruz en sandwiche entre Javier Calvó, and Javier Ambrossi

Hey Eva Longoria ! je suis par là regarde à gauche !

Penelope Cruz en Plan americain !!

Penelope Cruz en plain pied

Geena Davis est descendue de l'affiche de Cannes 2026 "Hommage à Thelma et Louise"

Prix d'interprétation féminine (ex-æquo) avec Tao Okamoto : Virginie Efira