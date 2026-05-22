CANNES La Bola Negra

Ho Ho une manif ? Non juste des jeunes en mode Hollà houp
Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Javier Ambrossi, Javier Calvó, Penélope Cruz toujours en train de saluer et Milo Quifes
Penelope fait de la resistance
Yes Penelope is me! Qui l'eut cruz?
Sous la robe de la superbe mécanique !
Tilda Swinton en tenue météo
Rhume en decolleté ? La mémé de Demi moore lui a tricoté un cache neck en diams !
Voilà Demi Moore qui'sessaie au Bleu Klein
Elle a de l'allure
Les garcons naissent dans des choux , les filles dans des roses et elle dans une citrouille !
Richard Orlinski est venu flanqué d'une jolie gorille !
Elle a tout misé dans ses tatoos
Isabella Ferrari n'est pas forcément en rouge
Elle ne s'appelle Pas Lambada mais Macarena García
Christophe Guillarmé avec Patricia Contreras
April Benayoum
Sebastien Abdelhamid Jimmy Jean Louis affleloutent
TECHNIKART BOAT PARTY Simona avec sa voix puissante chante LA Woman des Doors
TECHNIKBOAT La Bande des 4: Yves de Roquemorel, Max Malnuit, Captain Fabrice de Rohan Chabot et Daniel Szilagyi
Au Roof Top de Five seas Sandrine Quétier donne un concert!
Boca Loca Marie Captain Fabrice et Nls dupuy Hirvensalo
CONCERT DE SANDRINE QUETIER CHEZ AKILI Five seas Hotel
RED CARPET L'Equipe de BOLA NEGRALola Dueñas, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Javier Ambrossi, Javier Calvó, Penélope Cruz, Milo Quifes and Carlos González
CONCERT de SANDRINE QUETIER chez AKILI FIVE SEAS Elle chante pour faire pousser les cactus !
CONCERT de SANDRINE QUETIER chez AKILI FIVE SEAS Sandrine et son guitariste Damien Keyser
SEBASTIEN ABDELHAMID PARTY LADY JERSEYYassine Azzouz avec SEBASTIEN ABDELHAMID
CONCERT de SANDRINE QUETIER chez AKILI FIVE SEAS Sandrine et son guitariste Damien Keyser
Elle a une rrobe équipée de wonder Boules Quies
TECHNIKBOAT PARTY Christophe Guillarmé sandwiche entre Mareva Michel et Agathe de Fontenay
SEBASTIEN ABDELHAMID PARTY LADY JERSEY
Jimmy Jean Louis en 3D !!
SEBASTIEN ABDELHAMID PARTY LADY JERSEY/ Yassine Azzouz Jimmy Jean Louis Fabrice de Rohan Chabot