CANNES La Bola Negra

Ho Ho une manif ? Non juste des jeunes en mode Hollà houp

Lola Dueñas, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Javier Ambrossi, Javier Calvó, Penélope Cruz toujours en train de saluer et Milo Quifes

Penelope fait de la resistance

Yes Penelope is me! Qui l'eut cruz?

Sous la robe de la superbe mécanique !

Tilda Swinton en tenue météo

Rhume en decolleté ? La mémé de Demi moore lui a tricoté un cache neck en diams !

Voilà Demi Moore qui'sessaie au Bleu Klein

Elle a de l'allure

Les garcons naissent dans des choux , les filles dans des roses et elle dans une citrouille !

Richard Orlinski est venu flanqué d'une jolie gorille !

Elle a tout misé dans ses tatoos

Isabella Ferrari n'est pas forcément en rouge

Elle ne s'appelle Pas Lambada mais Macarena García

Christophe Guillarmé avec Patricia Contreras

April Benayoum

Sebastien Abdelhamid Jimmy Jean Louis affleloutent

TECHNIKART BOAT PARTY Simona avec sa voix puissante chante LA Woman des Doors

TECHNIKBOAT La Bande des 4: Yves de Roquemorel, Max Malnuit, Captain Fabrice de Rohan Chabot et Daniel Szilagyi

Au Roof Top de Five seas Sandrine Quétier donne un concert!

Boca Loca Marie Captain Fabrice et Nls dupuy Hirvensalo

CONCERT DE SANDRINE QUETIER CHEZ AKILI Five seas Hotel

RED CARPET L'Equipe de BOLA NEGRALola Dueñas, Miguel Bernardeau, Guitarricadelafuente, Javier Ambrossi, Javier Calvó, Penélope Cruz, Milo Quifes and Carlos González

CONCERT de SANDRINE QUETIER chez AKILI FIVE SEAS Elle chante pour faire pousser les cactus !

CONCERT de SANDRINE QUETIER chez AKILI FIVE SEAS Sandrine et son guitariste Damien Keyser

SEBASTIEN ABDELHAMID PARTY LADY JERSEYYassine Azzouz avec SEBASTIEN ABDELHAMID

CONCERT de SANDRINE QUETIER chez AKILI FIVE SEAS Sandrine et son guitariste Damien Keyser

Elle a une rrobe équipée de wonder Boules Quies

TECHNIKBOAT PARTY Christophe Guillarmé sandwiche entre Mareva Michel et Agathe de Fontenay

SEBASTIEN ABDELHAMID PARTY LADY JERSEY Jimmy Jean Louis en 3D !!