CANNES Amarga Navidad by Almodovar

ROMA ELSTICA PARTY Le realisateur Bertrand Mandico a retrouvé avec joie Noemie Merlant

Patricia Contreras en Guillarmé !!

Ken Loach La résilience !!

Yess saach de Bankolé est toujours là

L'Immense Ken Loach est encore là !!

ROMA ELSTICA PARTY SUR LE TECHNIKBOAT Director Bertrand Mandico and Martina La Manna

ROMA ELSTICA PARTY Plus Elastikart que Fabrice de Rohan Chabot tu meurs

ROMA ELSTICA PARTY Le real Bertrand Mandico sandwiche entre Noemie Smagghe,et Priscilla Pierron

Dita Van Teese pose en Victoire de Samothrace avec les bras sans les ailes !

Yess Héléna est bien là

ROMA ELSTICA PARTY à la barre et au barreau de chaise le DJ Dj Bernardino Femminielli

Juliette Binoche een Chevalier d'Eon st là

ROMA ELSTICA PARTY Fabrice de Rohan Chabot retrouve Rémi Burah de chez ARTE et le realisateur Thomas Balmes

Dj Bernardino Femminielli karaokète avecNatacha Lejeune d' AS Dragon

ROMA ELSTICA PARTY Malika Lambert, Le realr Bertrand Mandico and Dj Bernardino Femminielli font brochettes

ROMA ELSTICA PARTY Malika Lambert and Laurent Lafon attendent les quarts d'heures américains

Au Palais Iris Knobloch scrutee l'horizon de son donjon

ROMA ELSTICA PARTY si Marion Cotillard jouait La belle Arlesienne Noémie Merlant était bien là et a assuré pour deux

Voilà la descente de l'Equipe de Minautore !!

Golan Hofit voit rouge

Abel Ferrara The King of New York is there !!

Ah que coucou Pédro!!

Allez Un ptit salut pour le peuple de Cannes sur la Droite !!çBárbara Lennie, Pedro Almodóvar, Milena Smit, Victoria Luengo, Patrick Criado

Fan d'Hitchcock Elle est venue direct sur le red carpet avec sa cabine de douche portative espèrant y rencontrer la serial Killeuse de "Psycho"

Jia Zhangke (au mmileiu) avec sa muse Zhao Tao et son équipe !

Sur le red carpet Le grand réalisateur japonais Kiyoshi Kurosawa (Le Monsieur 2eme à Drite) et son team déambulent sur le tapis red

Flanqué d'Anais Adoud Joey fait sa grande Starr sur le tapis rouge !

ROMA ELSTICA PARTY Josephine Thiesen voulait un role à la BB

Rosy de Palma instagram pic et pique

Distributionde Bisoux par Brooks Nader

ROMA ELSTICA PARTY on s'affale sur les sofas des Premières Classes!

Tiens ce sera elle la belle inconnue de La Red Carpet du jour !!