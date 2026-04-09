« JOY » by Joy de Rohan Chabot chez Galignani

Anne Jeancourt Galignani La maitresse des lieux trop contente de recevoir Arielle Dombasle

Aelig de Rohan Chabot,(fils de notre directeur bien aimé Fabrice de Rohan Chabot), l'artiste Yann Toma et le galleriste Pierre Alain Challier en mode Mousquetaires

Randall Price n'est pas au four mais au moulin avec Melchior

Elie trouve Top la couverture du book de Joy de Rohan Chabot

(L-R) Katinka de Montal, Fabrice de Rohan Chabot, Assiya Shabi, Arielle Dombasle and Marie Beltrami font bande à Part

Egla Harxhi (femme de Ale de Basseville l’Homme qui a shooté celle qui va devenir pus tard « Melania » et Alexis Lemoine de ZEWEED !

Fabrice de Rohan Chabot et sa muse Assiya Shabi

Non Arielle Dombasle n'a pas volé le book de Joy de Rohan Chabot c'est vrai qu'il est vraiment très beau !!

Fidèles à Joy, Francisca Matteoli est venue avec son mari Bertrand Matteoli

Katinka de Montal et ses chevaliers servants et preux décorateurs Julien Deparis et Charles Surun

Arielle Dombasle trouve que le book de Joy est encore plus beau et plus fun que ceux (pourtant elle les adore) de son Bernard Henry de mari

La ravissante Marie de Rohan Chabot sandwiche entre ses cousins Aelig de Rohan Chabot et Rodrigues de Rohan Chabot

Plus Kilt ou double que Francisca Suarez de Rohan Chabot tu meurs

Pas peu fière, Katinka de Montal porte à bout de son bras valide (elle revient du ski) le JOY book dument signé et certifié par Joy de Rohan Chabot

Priscille Neefs aimerait bien piquer le gibus de Fabrice de Rohan Chabot

Joy de Rohan Chabot nous présente son dernier Opus un vrai joyau !

The Queen Joy de Rohan Chabot et ses body guards Fabrice de Rohan Chabot et Emmanuel de Rohan Chabot