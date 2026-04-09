L'oeil de Technikart·9 avril 2026« JOY » by Joy de Rohan Chabot chez Galignani Partager Anne Jeancourt Galignani La maitresse des lieux trop contente de recevoir Arielle DombasleAelig de Rohan Chabot,(fils de notre directeur bien aimé Fabrice de Rohan Chabot), l'artiste Yann Toma et le galleriste Pierre Alain Challier en mode MousquetairesRandall Price n'est pas au four mais au moulin avec MelchiorElie trouve Top la couverture du book de Joy de Rohan Chabot(L-R) Katinka de Montal, Fabrice de Rohan Chabot, Assiya Shabi, Arielle Dombasle and Marie Beltrami font bande à PartFOK_3564Egla Harxhi (femme de Ale de Basseville l’Homme qui a shooté celle qui va devenir pus tard « Melania » et Alexis Lemoine de ZEWEED !Fabrice de Rohan Chabot et sa muse Assiya ShabiNon Arielle Dombasle n'a pas volé le book de Joy de Rohan Chabot c'est vrai qu'il est vraiment très beau !!Fidèles à Joy, Francisca Matteoli est venue avec son mari Bertrand MatteoliKatinka de Montal et ses chevaliers servants et preux décorateurs Julien Deparis et Charles SurunArielle Dombasle trouve que le book de Joy est encore plus beau et plus fun que ceux (pourtant elle les adore) de son Bernard Henry de mariLa ravissante Marie de Rohan Chabot sandwiche entre ses cousins Aelig de Rohan Chabot et Rodrigues de Rohan ChabotPlus Kilt ou double que Francisca Suarez de Rohan Chabot tu meursPas peu fière, Katinka de Montal porte à bout de son bras valide (elle revient du ski) le JOY book dument signé et certifié par Joy de Rohan ChabotPriscille Neefs aimerait bien piquer le gibus de Fabrice de Rohan ChabotJoy de Rohan Chabot nous présente son dernier Opus un vrai joyau !The Queen Joy de Rohan Chabot et ses body guards Fabrice de Rohan Chabot et Emmanuel de Rohan ChabotKarim Bonnet veut faire visiter la jolie et touristique Impasse de La Defense à Monique Raymond qui justement n'aime que les beaux quartiers photostextes©fockan #samira#fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #joy #joyderohanchabot #annejeancourtgalignani #fabricederohanchabot #emmanuelderohanchabot #arielledombasle #katinkademontal #mariebeltrami #karimbonnet #moniqueraymond #yanntoma #pierrealainchallier #aeligderohanchabot #mariederohanchabot #rodriguesderohanchabot #wireimage #technikart #