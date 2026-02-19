Franck Sorbier Couture

L'oeil de Technikart·19 février 2026Franck Sorbier Couture Partager une robe Franck Sorbier Noire et rose pas trop pompierDes poupées Jumelles by Franck SorbierL'envol du cygne noir by Franck SorbierMarie Antoinette by Franck SorbierMa copine actrice sculptrice Catherine Wilkening by Franck SorbierElle twiste du chignon model by Franck SorbierSous le rideau noir la robe fleuritelle bourgeonne en Franck SorbierElle est ton sur ton avec le camion à la grande echelleFOK_1583Une luxuriante Robe Franck Sorbier bleue verteC'est la dolce vita chez Franck SorbierQuand elle veut saisir l'insaisissableFranck Sorbier C'est le manège de l'amourA la finale Le Maitre sort enfin de l'ombreUna aemée d'influenceuses de tous poils ont eu vite raison du peloton de nos pioupious du feuQuand je serai grand je serai sapeuse pompière mais sapée du casque aux bottes par Franck Sorbier ! photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #francksorbier #hautecouturespringsummer2026 #espacewagram #catherinewilkening #wireimage #technikart