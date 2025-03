Florence : voyage au cœur de l’âme toscane

De ses musées regorgeant de chefs-d’œuvre de la Renaissance aux collines verdoyantes qui encadrent la ville, en passant par des trattorias où savourer la simplicité généreuse de la cuisine toscane, la cité légendaire est une mosaïque d’indélébiles sensations. La preuve par 10 !

1) S’élever jusqu’au sommet du Duomo

La cathédrale Santa Maria del Fiore, avec son dôme monumental signé Filippo Brunelleschi, est bien plus qu’un édifice : c’est le symbole vivant de l’ingéniosité florentine. Commencée au XIIIe siècle, elle fut couronnée en 1436 par cette coupole révolutionnaire, la plus grande en maçonnerie jamais construite à l’époque. À l’intérieur, les fresques tourbillonnantes de Vasari et Zuccari, qui ornent l’intérieur du dôme, racontent le Jugement Dernier dans des tons vibrants de rouge et d’or. L’entrée dans la nef est gratuite, mais pour une expérience complète, procurez-vous un billet combiné (environ 20 €) incluant l’accès au dôme, au baptistère et au musée de l’Opera del Duomo. L’ascension des 463 marches est une aventure en soi : les escaliers étroits, les passages sombres et l’écho des pas vous mènent à une plateforme offrant une vue imprenable. Depuis ce perchoir, Florence se dévoile dans toute sa splendeur – les toits de tuiles rouges s’étendent comme une mer ocre, ponctuée par les flèches des églises et les méandres de l’Arno, tandis que les collines toscanes ondulent à l’horizon. Après la descente, offrez-vous un gelato chez Vivoli ou Perchè No!, deux glaciers historiques.



2) Plonger dans l’art à la Galerie des Offices

Plus qu’un musée, un sanctuaire de l’art où chaque salle respire la grandeur de la Renaissance. Installé dans un palais conçu par Giorgio Vasari pour les Médicis au XVIe siècle, le lieu abrite une collection qui donne le vertige : La Naissance de Vénus de Botticelli, avec ses lignes fluides et son aura mythique, côtoie le Bacchus tourmenté du Caravage et les madones délicates de Raphaël. Les murs vibrent d’histoire, des portraits princiers aux scènes bibliques peintes avec une précision presque surnaturelle. Comptez au moins trois heures pour une visite digne de ce nom, et réservez vos billets en ligne (20-25 € selon la saison) pour éviter les files qui s’étirent souvent sur la Piazza della Signoria. Ne manquez pas la vue depuis la terrasse du café au dernier étage : un instant suspendu face au Palazzo Vecchio et aux toits de la ville. Pour les passionnés, un audioguide ou une visite guidée peut révéler les détails cachés, comme les influences grecques dans les drapés de Botticelli ou les jeux de lumière du Titien.

3) Arpenter le Ponte Vecchio

Un pont mythique qui traverse les âges avec une grâce insolente. Construit au XIVe siècle, il a survécu aux crues de l’Arno et aux bombardements de la Seconde Guerre mondiale, quand Hitler lui-même aurait ordonné sa préservation. Aujourd’hui, ses boutiques d’orfèvres, nichées dans des échoppes suspendues au-dessus de l’eau, scintillent de bijoux artisanaux – colliers en filigrane, bagues serties de pierres précieuses – qui attirent les regards des passants. À l’aube, avant que les touristes n’affluent, le pont dévoile une quiétude rare : le clapotis de l’Arno, les premières lueurs qui dansent sur les arches, une odeur de pain frais qui flotte depuis les boulangeries voisines. Pour une perspective différente, descendez sur les berges ou prenez la rive opposée, près du Ponte Santa Trinita, pour admirer sa silhouette trapue mais élégante. Et si le cœur vous en dit, achetez une petite breloque en souvenir – un gage de l’artisanat florentin qui perdure depuis des générations.

4) Rencontrer le David de Michel-Ange

Dans la Galleria dell’Accademia, le David de Michel-Ange vous attend, imposant et pourtant d’une fragilité saisissante. Sculpté entre 1501 et 1504 dans un bloc de marbre imparfait, ce chef-d’œuvre de plus de cinq mètres incarne l’idéal humain de la Renaissance : force, beauté, tension contenue. Ses veines saillantes, son regard fixé vers un horizon invisible, ses muscles prêts à l’action… Mais l’expérience ne s’arrête pas là : autour de lui, les « Prisonniers », ces figures à moitié dégagées du marbre, semblent lutter pour s’échapper, offrant un aperçu brut du processus créatif de Michel-Ange. Prenez le temps d’observer les détails – la courbe du biceps, la torsion subtile du torse – et imaginez l’artiste de 26 ans façonnant ce géant dans son atelier poussiéreux…

5) S’enivrer d’un coucher de soleil à Piazzale Michelangelo

Perché sur une colline au sud de l’Arno, Piazzale Michelangelo est le théâtre d’un spectacle quotidien où Florence se pare de ses plus belles couleurs. Accessible à pied (30 minutes depuis le centre) ou en bus (ligne 12 ou 13), cet espace ouvert attire aussi bien les locaux que les voyageurs avec une vue à couper le souffle. À mesure que le soleil descend, le Duomo se détache comme une sentinelle de pierre, l’Arno devient un ruban d’argent, et les toits s’embrasent dans des teintes d’orange et de rose. Apportez une bouteille de Chianti ou un pique-nique improvisé – fromage, pain et olives achetés au marché – et installez-vous sur les marches pour profiter de l’instant. Les musiciens de rue ajoutent souvent une bande-son improvisée, guitare ou violon, tandis que les couples s’enlacent et que les appareils photo capturent la magie. L’un des moments les plus mémorables que Florence puisse offrir...

6) Savourer la Toscane au Mercato Centrale

Une ode à la gourmandise, un lieu où la cuisine toscane prend vie dans toute sa rusticité savoureuse. Au rez-de-chaussée, les étals débordent de trésors : meules de pecorino vieilli, tranches de prosciutto di Parma suspendues comme des œuvres d’art, bocaux d’huile d’olive parfumée à la truffe. L’odeur du pain tout juste sorti du four se mêle à celle des herbes fraîches, tandis que les vendeurs vantent leurs produits. Montez à l’étage pour une expérience culinaire plus immédiate : des stands proposent des spécialités locales dans une ambiance de food hall animé. Goûtez le lampredotto, un sandwich de tripes mijotées dans une sauce tomate relevée, ou optez pour une schiacciata croustillante garnie de légumes grillés. Installez-vous à une table commune, écoutez les conversations animées et laissez-vous porter par cette énergie contagieuse.

7) S’évader dans les Jardins de Boboli

Les Jardins de Boboli, nichés derrière le Palazzo Pitti, sont une parenthèse enchantée au cœur de l’agitation florentine. Créés au XVIe siècle pour les Médicis, ces jardins en terrasses mêlent l’élégance maniérée de la Renaissance à la beauté brute de la nature toscane. Des allées bordées de cyprès mènent à des fontaines ornées de nymphes, tandis que la Grotte de Buontalenti, avec ses stalactites artificielles et ses statues mystérieuses, évoque un décor de conte. L’entrée (10 €, souvent couplée avec le Palazzo Pitti) donne accès à des panoramas inattendus sur Florence, où le dôme du Duomo surgit entre les feuillages. Venez tôt le matin pour savourer le calme, lorsque la rosée perle encore et que les oiseaux chantent dans les haies taillées. Une pause sur un banc, face à l’Amphithéâtre ou au bassin de Neptune, offre un moment de sérénité rare dans une ville aussi vibrante.

8) Découvrir l’âme bohème d’Oltrarno

De l’autre côté de l’Arno, le quartier d’Oltrarno est une Florence différente, plus brute et authentique. Ici, loin des foules du centre, les rues étroites résonnent du bruit des marteaux dans les ateliers de cuir et des rires échappés des petites places ombragées. La Basilique Santo Spirito, avec sa façade sobre et son intérieur lumineux signé Brunelleschi, cache des fresques délicates et un crucifix attribué au jeune Michel-Ange. Flânez jusqu’à la Piazza della Passera pour un café dans un bar sans prétention, ou poussez la porte d’une boutique d’artisanat où des mains expertes façonnent encore sacs et ceintures à l’ancienne. Le soir, les trattorias comme Osteria Antica Mescita servent des plats rustiques – ribollita ou bistecca alla fiorentina – dans une ambiance chaleureuse…



9) Lever son verre à l’inventeur du Negroni

Florence revendique avec fierté la naissance du Negroni, un cocktail qui marie l’amertume du Campari, la douceur du vermouth rouge et la puissance du gin. L’histoire raconte qu’en 1919, le comte Camillo Negroni, habitué du Caffè Casoni, demanda un Americano plus corsé. Aujourd’hui, ce rituel d’apéritif est une institution. Installez-vous dans un bar élégant comme La Terrazza au sommet de l’Hôtel Continentale, avec vue sur l’Arno, ou dans un lieu plus intime comme Ditta Artigianale. Le barman, avec une précision théâtrale, remue la mixture dans un verre givré, ajoute une tranche d’orange juteuse et vous tend ce breuvage d’un rouge profond. Un moment de raffinement, célébration de la dolce vita à la florentine, à siroter lentement en regardant la ville s’animer au crépuscule.

10) Se délecter de la cuisine traditionnelle florentine

La scène culinaire traditionnelle de Florence est un vibrant concentré de cuisine toscane, où simplicité et authenticité règnent en maîtres. Les trattorias et osterias, souvent familiales, sont les gardiennes de cet héritage, servant des plats rustiques comme la bistecca alla fiorentina ou la pappa al pomodoro dans une ambiance chaleureuse. Parmi les établissements reconnus, Trattoria Nella séduit par ses recettes intemporelles et son accueil sincère, tandis que Osteria Cipolla Rossa excelle avec sa viande grillée d’exception. Citons aussi Trattoria Mario pour son atmosphère animée, Osteria Vini e Vecchi Sapori pour ses saveurs d’antan, Trattoria Da Ruggero pour sa cuisine populaire, I’Brindellone pour sa bistecca légendaire, et Osteria Di Giovanni pour son raffinement toscan. Des lieux qui incarnent l’âme gourmande de Florence !

Où dormir ?

Borghese Palace Art Hotel

Situé au cœur de Florence, à deux pas du Duomo et des Offices, le Borghese Palace Art Hotel marie l’élégance néoclassique d’une aile du Palazzo Borghese à une touche contemporaine audacieuse. Cet hôtel 4 étoiles, installé dans un bâtiment du XVe siècle, propose des chambres uniques ornées d’œuvres d’art modernes, un centre de bien-être niché dans des caves médiévales avec sauna et hammam, et un petit-déjeuner savoureux salué par les voyageurs. Son emplacement idéal et son atmosphère raffinée en font un havre parfait pour explorer la ville tout en s’immergeant dans son histoire et son art.

Par Sébastien Bardos