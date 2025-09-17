DU JARDIN, À LA CUISINE EN PASSANT PAR LE SALON, SEPT PRODUITS QUI CHANGENT LE QUOTIDIEN

Hisense Le FreshFit

Innovant, on connait la marque surtout pour tous ses produits HI TEC mais sait-on que c’est un des leaders dans le domaine du blanc. Souvent dans une cuisine, en pose libre, il est impératif de laisser de chaque côté un espace pour la ventilation du réfrigérateur pour son bon fonctionnement. Hisense a résolu cet inconvénient avec ce modèle FreshFit qui peut s’intégrer parfaitement dans n’importe quelle cuisine sans laisser d’espace de chaque côté grâce à sa ventilation basse et frontal. Les performances de conservation sont garanties. Il a la technologie No Frost qui supprime aussi le problème du givre aussi pour la partie congélateur. Capacité totale : 330 L (Réfrigérateur 215 L + Congélateur 115 L). L’esthétique a été bien travaillée avec cette finition inox noir et ses poignées intégrées avec une ouverture sans débord à 90°. De plus il est très silencieux. Prix indicatif : 899,99€

Stiga PR 100e Kit scie d’élagage sur batterie

Pour ceux qui souhaitent entretenir eux -même leur jardin. Le Stiga PR 100e est un outil polyvalent sans fil, à la prise en main ergonomique, très léger et facilement maniable. Il peut aussi servir de sécateur. Il suffit d’un peu d’huile dans le réservoir prévu pour la lubrification automatique et il est prêt. Il procure une coupe nette et franche, sans effort et sans vibration, même sur les bois durs. Le fait qu’il soit sans fil permet de se faufiler partout. Pour compléter t on peut se procurer le manche télescopique qui est en option ce qui permet d’éviter l’usage d’une échelle. 149 €

Aiper IrriSense

Aiper ce leader dans le domaine des robots nettoyeurs de piscine sans fil propose de nouveaux modèles intelligents Scuba X1 et Scuba S1 2025 qui sont capables d’éliminer sans effort les feuilles au fond du bassin. Après l’eau, la marque s’intéresse aux pelouses avec l’arrosage de celles-ci. Avec le réchauffement climatique il n’y a plus de vraies saisons, il peut y avoir des pics de chaleur à tout moment de l’année et entretenir une pelouse devient une véritable galère. Aiper propose une réponse innovante et responsable avec l’IrriSense : un système d’arrosage intelligent, écologique conçu pour préserver l’eau, simplifier la vie des utilisateurs et garantir un gazon impeccable sans effort. Via l’application Aiper, les utilisateurs peuvent configurer des zones d’arrosage personnalisées : en quelques clics, des cartes sont créées pour les différentes sections de pelouse En parallèle, IrriSense est relié à des données météo en temps réel : s’il détecte de la pluie imminente ou une humidité élevée, l’arrosage est automatiquement ajusté ou interrompu. 649 €

Cookut « La Merveilleuse »

Cette nouvelle gamme en inox est dans la lignée de ce qui a fait le succès de la marque. On retrouve un grand choix de coloris Myrtille, Fougère, Guimauve, Polaire, Passion et Graphite pour cette première gamme inox. C’est un produit performant, sain et plus vertueux dans sa fabrication. On retrouve le même système de poignet amovible. La gamme est complète, elle va de la casserole, à la poêle et à la sauteuse. Elles sont en inox multicouche sans nickel pour une cuisson saine, rapide. Elle a été conçue pour une répartition de la chaleur sur toute la surface. Gamme à partir de 64,90€ www.cookut.com





Philips Airfryer série 5000 vapeur

Philips s’y connait dans ce genre de produits pour offrir une cuisine plus saine. Déjà 130 ans que la marque invente de nouveaux produits. L’ Airfryer série 5000 vapeur, très design, en inox, comporte deux paniers asymétriques doté pour l’un d’une fonction vapeur grâce à un réservoir d’eau sur le dessus de l’appareil. On réconcilie ainsi le mode de cuisson à air chaud pour le côté croustillant sans presque ou pas de matière grasse avec une cuisson vapeur. Ce qui permet d’activer les deux modes en même temps. La capacité totale est de 9L. Côté cuisson, il est possible de combiner la technologies Steam Air et Rapid Air en même temps dans le compartiment vapeur.. 259 €

MOVA V50 Ultra

C’est la folie des aspirateurs et robots laveurs. Toutes les marques s’y mettent mais comme pour les smartphones les Chinois sont leaders sur ce marché. Mova est un nouveau venu sur ce marché très concurrentiel. La marque vise le podium avec des produits innovants comme le MOVA V50 Ultra. Il a une aspiration qui lui permet en pleine puissance de parfaitement nettoyer le sol. Sa fonction lavage est à la hauteur de ce que l’on peut attendre. Il est doté de deux petites serpillières, permettant un nettoyage des sols très efficace. Sa mise en configuration est ultra simple. Grâce à ses roues escamotables qui soulèvent automatiquement le châssis, il peut franchir des obstacles jusqu’à 6 cm. Il se déploie pour un balayage panoramique à 360° dans les espaces dégagés, puis se rétracte pour passer aisément sous les meubles bas jusqu’à 9 cm grâce à son Lidar rétractable. Il longe parfaitement les murs, et sa brossette se déploie en cas de besoin pour ramasser la poussière. Il s’intègre facilement dans une pièce grâce à son design blanc. Sa station de lavage offre la vidange automatique du sac à poussière, le lavage des serpillières à l’eau chaude et son séchage. Tout cela est commandé par une application très complète et le guide de mise en route est très bien expliqué. Il est relativement silencieux .1199 €

MOVA L’Aspirateur Laveur X4 Pro

L’Aspirateur Laveur X4 Pro apporte un plus grâce à sa fonction de nettoyage des tâches tenaces à eau chaude à 80 °C par pulvérisation cette eau sur le sol comme le spray d’un fer vapeur. Cela lui permet de pouvoir venir à bout des saletés les plus tenaces. En en mode intelligent il définit lui-même les réglages en fonction de la saleté des sols. Côté réservoir, le X4 Pro peut contenir 760 ml d’eau propre et presque autant d’eau sale . Le X4 Pro est également l’un des rares balais laveurs muni d’un éclairage du sol qui lui permet de détecter les saletés devant lui. Sa station d’accueil a été conçue de telle sorte qu’avec sa rampe d’accès, le nettoyage et la recharge de l’appareil sont facilités. Son prix conseillé est de 599 €.

