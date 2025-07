« DES PERFORMANCES JAMAIS ATTEINTES »

Au milieu des innombrables marques de matériel sonore, la pépite française, Focal, s’impose depuis 1979 par ses produits hauts de gamme. Rencontre avec Cédrick Boutonet, PDG de Focal, pour la sortie de la première enceinte active et sans fil de Focal, la Diva Utopia.

Légende photo : ULTRA DIVA_ Avis aux audiophiles français ! Les Focal Diva Utopia, enceintes actives, ultra design et connectées, préfigurent le son du futur.

Héritière de la Diva Utopia BE de 2002, vous avez lancé, en octobre 2024, votre première enceinte active et sans fil. Que représente cette innovation pour Focal ?

Cedrick Boutonet : Pour nous c’est une innovation acoustique révolutionnaire. Faire simple sans renoncer à la haute performance, c’est très compliqué à peu près dans toutes les disciplines. Et notre sujet était de rendre l’utilisation véritablement aisée. On en a beaucoup parlé dans la HI-FI. Dans la pratique, c’était d’avoir des systèmes qui sont pour certains extrêmement complexes, pour aller chercher cette émotion.

Quand avez-vous pris votre décision ?

Notre but, il y a cinq ans, a été de se dire on renverse la table, on change les règles du jeu et on va vers l’actif parce qu’on veut être sur des produits faciles d’utilisation. Combien de fois on a entendu que l’empilement des boîtes, la difficulté à installer un set-up et les câbles étaient soit un frein à l’achat, soit un obstacle rédhibitoire pour la plupart de nos clients. On s’est posé beaucoup de questions parce que de nombreux clients renonçaient à des setups de haute performance pour se diriger vers des solutions beaucoup plus faciles d’utilisation mais qui avaient un niveau de performance acoustique très largement inférieur à ce que nous voulions proposer. Quand on fait ce constat, on se dit qu’il y a peut-être des choses à faire et surtout des choses à changer.

Sur quels critères vous vous êtes basés ?

Chez Focal et Naim, notre valeur de référence s’appelle Utopia. Pour avoir le nom Utopia, il faut afficher certaines prétentions, certaines ambitions. Donc le sujet était de dire, on n’attaque pas le marché par le bas ou par la moyenne gamme, on l’attaque par le très haut, avec une volonté farouche de proposer ce qu’on pense être un nouveau standard du marché.

C’est-à-dire ?

L’objectif ne sera pas de faire le produit le plus compact qui soit. Il sera d’avoir des performances jamais atteintes dans une taille qui est presque raisonnable et sans traitement acoustique de la pièce. L’idée c’est d’arriver avec les deux enceintes et de les brancher, on les met sur le réseau et c’est tout. On utilise une plateforme musicale comme Qobuz et c’est parti.

Vous avez une nouvelle ébénisterie ?

Il n’y a plus de bois, c’est un polymère haute densité moulé sous basse pression. C’est un énorme moule à gaufre. C’est un véritable transformateur avec plein de tiroirs, plein de mouvements. C’est merveilleux à voir fonctionner. C’est une première technologie et il y a un fabricant dans le monde, qui a été d’accord pour nous les fabriquer. On a ici que trois pièces, le top, le front et tout le reste est moulé d’un bloc. ça nous donne une très grande liberté de forme à l’extérieur et à l’intérieur pour des raisons acoustiques. À l’intérieur, on va pouvoir gérer nos cartes électroniques, les câbles, les absorbants et même la chambre du médium. C’est tout plein de petits diffuseurs comme on peut retrouver dans les studios.

La suite ?

Pour la première fois chez Focal, on a dissocié la partie fonctionnelle, donc la partie acoustique, de la partie esthétique. Les joues sont amovibles et ce qui permettra de changer la finition et d’avoir une réparabilité s’il y avait un accident comme un dégâts des eaux par exemple. C’est une enceinte très moderne, qui est en phase avec les nouveaux usages.

Par Serge Adam