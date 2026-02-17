Christian Dior Couture

Une beauté incognito avec un bean nombril

Plus looké que lui tu meurs

Toujours aussi shiny notre Brianboy !!

Quand Karlie Kloss s'accroche et prend sa deudeuche en marche

Karlie Kloss roule en Dior décapotable

Karlie Kloss avec son heureux chevalier servant Derek Blasberg !

Marisa Berenson BarryLyndonne un max chez Dior

Elle est venue se faire tailler une robe dans ses rideaux voiles

Ah la jolie Deva Cassel beaucoup plus sexy que son papa

Alexa Chung est venue mixer en solex

La fameuse Comtesse de Hong Kong

Livia Nunes Marques est venue avec son yellow Diory bag

Comme dirait Tom the Cat "Zai Clu Voil un Glos juicy Canali jaune !"

Jean Paul Gaultier sous la parka sa fameuse marinière?

Zita D'Hauteville se tient à carreaux avec son boa à poils durs !

Beatrice Borromeo fait très attention ou elle met ses louboustilettos quand elle marche dans le caniveau

a la bourre Elisa Zarzur débarque au show toujours vetue de sa veste de pyjama !!

Guillaume Galienne passe de la Comedie Francaise au front row de chez Dior ! Il adorre !

Louboutin est venu à tout berzingue avec ses red Louboucharentaises de 7 lieues !