Christian Dior Couture

L'oeil de Technikart·17 février 2026Christian Dior Couture Partager Une beauté incognito avec un bean nombrilPlus looké que lui tu meursToujours aussi shiny notre Brianboy !!Quand Karlie Kloss s'accroche et prend sa deudeuche en marcheKarlie Kloss roule en Dior décapotableKarlie Kloss avec son heureux chevalier servant Derek Blasberg !Marisa Berenson BarryLyndonne un max chez DiorElle est venue se faire tailler une robe dans ses rideaux voilesAh la jolie Deva Cassel beaucoup plus sexy que son papaAlexa Chung est venue mixer en solexLa fameuse Comtesse de Hong KongLivia Nunes Marques est venue avec son yellow Diory bagComme dirait Tom the Cat "Zai Clu Voil un Glos juicy Canali jaune !"FOK_9381Jean Paul Gaultier sous la parka sa fameuse marinière?Zita D'Hauteville se tient à carreaux avec son boa à poils durs !Beatrice Borromeo fait très attention ou elle met ses louboustilettos quand elle marche dans le caniveaua la bourre Elisa Zarzur débarque au show toujours vetue de sa veste de pyjama !!Guillaume Galienne passe de la Comedie Francaise au front row de chez Dior ! Il adorre !Louboutin est venu à tout berzingue avec ses red Louboucharentaises de 7 lieues !Tirée à quatre épingles Caroline Byron Est elle l'arrière petite fille du Lord du même nom? Non c'est une chef patisserie mais elle est très attendue chez Dior ! photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #christiandior #toutsidearrivals #museerodin #jeanpaulgaultier #devacassel #christianlouboutin #karliekloss #bryanboy #marisaberenson #alexachung #guillaumegallienne #wireimage #technikart