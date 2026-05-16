CANNES Karma & Travolta

Mona Chokri dans "si tu penses bien a droit à ses 15mn de célébrité et d'ovations !!

Geraldine Nakache « Si tu penses Bien » Party at Villa Pompadour Geraldine Nakache (3eme G à D) son chef op Sylvestre Vannoorenberghe et deux copines

"Si Tu Penses Bien" – Photocall at Villa Pompadour Geraldine grandeur nature en plain Louboutongs !!

Geraldine Nakache « Si tu penses Bien » Party at Villa Pompadour l'actrice Monia Chokri ( M ) pose avec Youri Garfinkiel Le père de la facétieuse petite Thais qui joue sa fille dans le films (

John Travolta et L'Equipe de "Satursday Night Fever" vous kisse !

Peuple de Cannes Moi John T. vous salue!!

"Si Tu Penses Bien" – Photocall at Villa Pompadour Voilà le beau Niels Schneider qu'on ne présente plus

Au premier balcon Karma l'équipe du Film de Guillaume Canet !Simon Jacquet, Leonardo Sbaraglia, Marion Cotillard, Denis Ménochet, Guillaume Canet and Yodelice

Toujours upper classy et au top Isabelle Huppert !

Good Karma : Marion Cotillard tient bon dans ce monde de mecs !!

Affleloup : John Musse à gauche!

Une paie que je n'ai pas revue Olga Kurylenko souvent cantonnée dans des rôles d'espionne russe i

Affleloup : John Travolta tangue à droite

En Famille: Philippe Lacheau est venu avec papa Mama!

John "Satursday Night Fever " Travolta Tangue Tango de gauche à Droite !

mais c'est miss Araya Hargate !!

Hey Jimmy Jean Louis à Cannes mais quelle surprise !!

On dirait que J'ai la cote avec la talentueuse Camille Cotin !

La belle Casta sandwiche entre Vincent Macaigne et Thibault de Monthalemebert

Laetitia Casta monte les marches sans peine grace à Vincent "elevator man " Macaigne !

Elle a d'intense zyeux bleus Barbara Palvin et son heureux copain Dylan Sprouse !

Il va pas oser faire ca se dit Laetitia Casta ! Si si pour ses beaux zyeux Vincent est capable de tout !!

Oh Oh la voilà La belle inconnue Cannoise de La red Carpet

La belle Romee Strijd attend son Romeo !

Celle la je la reconnais fastoche: C'est Mireille Mathieu !!

"Si Tu Penses Bien" – Photocall at Villa Pompadour Clémentine Célarié demeure inchangée telle une belle plante

Comme Simone Ashley j'ai un cheveu sur ma langue !!

Sur le red carpet j'ai déniché une ravissante Nychaa !!

Au milieu le grand realisateur Hirokazu Kore-eda

Christophe Guillarmé dirige Victoria Kjaer Theilvig !!