CANNES: El Ser Querido & Paper Tiger & Full Phil…

EL SER QUERIDO Red Carpet: Allez Les Filles on salue tous le public

FULL PHIL Quentin Dupieux et Woody Harrelson sont tous deux des Born To Kill !

FULL PHIL Woody Harrelson en smoking on a du mal à l'imaginer Sérial Killer

FULL PHIL Toujour prête ! avant de faire du cinoche Kristen Steward a été cheftaine Louveteau !

EL SER QUERIDO Red Carpet : Javier Bardem vous envoie des caisses de Besos

FULL PHIL red carpet Entre le public Cannois et Les Filles de Full Phil C'est du grand amour

FULL PHIL red carpet Kristen Steward en plein Louboutongs

PAPER TIGER: James Gray Miles Teller, JAdam Driver, discutent tactique: "J"e rentre en premier et je crie au public "Les Mains en l'air""

FULL PHIL red carpet : Présidiant entre entre Charlotte Le Bon et Kristen Stewart Décidément Thierry Fremaux a un super good job

FULL PHIL red carpet Emma Mackey est prête pour un concour de Belly Dancing

FULL PHIL Allez Woody un ptit "Natural Born Killers 2" avec Kristen?

FULL PHIL Quentin Dupieux, se met aussi à communiquer en Morse sans Wifi

FULL PHIL Quand elle s'y met Kristen Stewart a les doigts volubiles

FULL PHIL : Un Kagemush de Bruce Lee nippon en pleine démo de ses talents culinaires sur le red carpet

Sur Le Bateau Technikart soirée producteurs : Franck Brett me présente sa jeune actrice Eloise Rey

Sur Le Bateau Technikart soirée producteurs :Fabrice de Rohan Chabot, Virgil Liado et David Da meda moussaillonnent

Sur le Techikboat; Eleanora Hou Remi Andrades font cheese à l'oeil de mon attrape gogo

de toutes petites marches pour ce géant d'Adam Driver !!

Full Phil Charlotte Lebon si y a pas un truc qui cloche avec sa chemise dans la machine à Laver !!

Le Kagamucha du Bruce Lee Nippon dans une démonstration culinaire sur le red carpet

Les Yeux sans visage ou la revenche de la Burka !

Les Aventures sourd muet soustitré en braille de Charlot sur la Croisette

FULL PHIL: Pedro Winter as Busy Pedro est sur so n 31

James Gray dans le jeu des 7 familles

FULL PHIL / Joanne Tucker, Adam Driver et sa Eve: Joanne Tucker,

Christophe Guillarmé Eaccompagné de lena Faliez

Romee Stridj brille sur le red carpet

Radu Mihăileanu est parmi Nous !!

Javize Bardem fait un bref discours en Emoji classique !

Quel est son nom déja? oilà la belle red Carpetteuse inconnue de La Semaine !!

Une des nanazones de Gpldfinger !!