CANNES: El Ser Querido & Paper Tiger & Full Phil…

EL SER QUERIDO Red Carpet: Allez Les Filles on salue tous le public
FULL PHIL Quentin Dupieux et Woody Harrelson sont tous deux des Born To Kill !
FULL PHIL Woody Harrelson en smoking on a du mal à l'imaginer Sérial Killer
FULL PHIL Toujour prête ! avant de faire du cinoche Kristen Steward a été cheftaine Louveteau !
EL SER QUERIDO Red Carpet : Javier Bardem vous envoie des caisses de Besos
FULL PHIL red carpet Entre le public Cannois et Les Filles de Full Phil C'est du grand amour
FULL PHIL red carpet Kristen Steward en plein Louboutongs
PAPER TIGER: James Gray Miles Teller, JAdam Driver, discutent tactique: "J"e rentre en premier et je crie au public "Les Mains en l'air""
FULL PHIL red carpet : Présidiant entre entre Charlotte Le Bon et Kristen Stewart Décidément Thierry Fremaux a un super good job
FULL PHIL red carpet Emma Mackey est prête pour un concour de Belly Dancing
FULL PHIL Allez Woody un ptit "Natural Born Killers 2" avec Kristen?
FULL PHIL Quentin Dupieux, se met aussi à communiquer en Morse sans Wifi
FULL PHIL Quand elle s'y met Kristen Stewart a les doigts volubiles
FULL PHIL : Un Kagemush de Bruce Lee nippon en pleine démo de ses talents culinaires sur le red carpet
Sur Le Bateau Technikart soirée producteurs : Franck Brett me présente sa jeune actrice Eloise Rey
Sur Le Bateau Technikart soirée producteurs :Fabrice de Rohan Chabot, Virgil Liado et David Da meda moussaillonnent
Sur le Techikboat; Eleanora Hou Remi Andrades font cheese à l'oeil de mon attrape gogo
de toutes petites marches pour ce géant d'Adam Driver !!
Full Phil Charlotte Lebon si y a pas un truc qui cloche avec sa chemise dans la machine à Laver !!
Le Kagamucha du Bruce Lee Nippon dans une démonstration culinaire sur le red carpet
Les Yeux sans visage ou la revenche de la Burka !
Les Aventures sourd muet soustitré en braille de Charlot sur la Croisette
FULL PHIL: Pedro Winter as Busy Pedro est sur so n 31
James Gray dans le jeu des 7 familles
FULL PHIL / Joanne Tucker, Adam Driver et sa Eve: Joanne Tucker,
Christophe Guillarmé Eaccompagné de lena Faliez
Romee Stridj brille sur le red carpet
Radu Mihăileanu est parmi Nous !!
Javize Bardem fait un bref discours en Emoji classique !
Quel est son nom déja? oilà la belle red Carpetteuse inconnue de La Semaine !!
FOK_1652
Une des nanazones de Gpldfinger !!
Voilà James Gray et sa Boyz Band parceque Scarlett Johanson joue la Belle Arlésienne