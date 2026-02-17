Stephane Rolland Couture

L'oeil de Technikart·17 février 2026Stephane Rolland Couture Partager De vestales communiantes by Stephane RollandMarc Lavoine est venu kisser et fleurir sa fiancée Adriana Quelqu'un a vu passer Adriana?EJe l'ai prise pour Adriana mais c'est Keni Silva qui en backstage a fait pote avec ce poteauPhoto de Classe Avec La mariée Karembeu, la Première Dame les Lelouch et Pierre Martrinez mais ou est passé donc Stéphane Rolland ?Cristina Cordula incognito Jadis sur le podium maintenant à la Télé et au front rowAdriana Karembeu et Stephane Rolland saluent le publicTout le monde applaudit Stephane Rolland et son incroyable show!Le Rouge et le Noir vus par Stephane RollandHo Ho j'ai frôlé le noir je n'ai plus d'espoir !!Stephane Rolland fait son cinoche en Noir et blancUne bordelaise fait son arlésienneChez Stephane Rolland Mona Lisa est plutot Mona CaleChez Stephane Rolland Luna Wielgomas est venue en fée ClochetteOMG! Un model Stephane Rolland descend direct du ciel !Adriana Karembeu déchire un max en mariéeMais laisse plutot mes mains sur tes hanches aurait chanté Adamo au bas mot !!Cléo de 5 à 7 accessoirement reine d'Egypte et d'HollywoodUne colombe by Stephane Rolland coucouroucoucoule sur le podiumDans sa Loge La première Dame est bien bodyguardée par Marc Antoine Gautier Capuçonet et Bernard MontielEve Gilles, Yamina Benguigui et Richard Orlinski aux angesSandra Zeitoun et son barroudeur (à l'écran) de Tomer Sisley étaient làMiss Gilles certainement en tenue d'Eve sous son trench emprunterait bien à Monsieur Loyal sa tenue Sergent Pepper's Lonely Heart's club bandMagda Swider est venue chez Stephane Rolland en noir et blanc façon Beetlejuice photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #stephanerolland #hautecouturespringsummer2026 #adrianakarembeu #stephanerolland #brigittemacron #martinelelouch #adrianakarembeu #claudelelouch #pierremartinez #sylvietellier #evegilles #tomersisley #richardorlinski #yaminabenguigui #magdaswider #sandrazeitoun #cristinacordula #wireimage #technikart