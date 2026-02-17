Stephane Rolland Couture

De vestales communiantes by Stephane Rolland

Marc Lavoine est venu kisser et fleurir sa fiancée Adriana Quelqu'un a vu passer Adriana?

EJe l'ai prise pour Adriana mais c'est Keni Silva qui en backstage a fait pote avec ce poteau

Photo de Classe Avec La mariée Karembeu, la Première Dame les Lelouch et Pierre Martrinez mais ou est passé donc Stéphane Rolland ?

Cristina Cordula incognito Jadis sur le podium maintenant à la Télé et au front row

Adriana Karembeu et Stephane Rolland saluent le public

Tout le monde applaudit Stephane Rolland et son incroyable show!

Le Rouge et le Noir vus par Stephane Rolland

Ho Ho j'ai frôlé le noir je n'ai plus d'espoir !!

Stephane Rolland fait son cinoche en Noir et blanc

Une bordelaise fait son arlésienne

Chez Stephane Rolland Mona Lisa est plutot Mona Cale

Chez Stephane Rolland Luna Wielgomas est venue en fée Clochette

OMG! Un model Stephane Rolland descend direct du ciel !

Adriana Karembeu déchire un max en mariée

Mais laisse plutot mes mains sur tes hanches aurait chanté Adamo au bas mot !!

Cléo de 5 à 7 accessoirement reine d'Egypte et d'Hollywood

Une colombe by Stephane Rolland coucouroucoucoule sur le podium

Dans sa Loge La première Dame est bien bodyguardée par Marc Antoine Gautier Capuçonet et Bernard Montiel

Eve Gilles, Yamina Benguigui et Richard Orlinski aux anges

Sandra Zeitoun et son barroudeur (à l'écran) de Tomer Sisley étaient là

Miss Gilles certainement en tenue d'Eve sous son trench emprunterait bien à Monsieur Loyal sa tenue Sergent Pepper's Lonely Heart's club band