ZEWEED Party à La Fête

C'est La Bonnet and Clyde Party
Le téléphone sonne sonne mais Bsy P est occupéu
Romain Battaglia veut dire en malentendant queZEWEED c'est pour les bêtes à Cornes !
Pedro s'assure que tous suivent bien le rythme de sa valse à 1000 temps
La chanteuse Loane a une extinction de voix mais ca wa !
Hoho La Dalton Family: Fabrice de Rohan Chabot, Nelle Bernard-Huska, Alexis Lemoine., Assiya Shabi,, Emmanuel Paget De Kellner, Yves de Roquemaurel,
Pedro et Fabrice de Technikart se sont rencontrés aux cours d'éducation civique du Lycée et ont fait les louveteaux ensemblé !
Yves de Roquemaurel est sorti de sa Holywoodienne Villa des Ministres pour voir le vrai monde de la Nuit
Busy P n'a plus de Riz Lacroix ni la bannière et se ferait bien un savoureux Wrap avec ZeWEED
Meryem Dkhissi, Salma Tazi deux jolies blondes qui ne comptent pas pour des palombes (Elles sont pas blonde? Tant pis si je suis daltonien)
Victoria Partouche est venue avec Mikael Nakache son body guard
Aaaargh Victoria Partouche n'est ni Mee too ni Sainte Mitouche
Fabrice de Technikart et sa Dulcinée Assiya Shabi qui fait livre à part
Ariel Brooke,, Victoria Archer, Saskia Loup sont des sapiosexuels qui devorent aussi bien ZeWeed que Technikart
Voilà Melanie Melanie De Pourtales,, Ninon Beaupere, Caroline Watel !! J'ai bien connu Helene la jolie maman de Melanie dans des Rallyes (Espèce de Raves Paties Chics des beaux quartiers) !!
Max Malnuit et Chloe qui veut Clor le déat
DJ Dorion a mis ses Riz Lacroix Bans pour mixer à ZEWEED Party
Alienor Bouvier et sa copie (0gauche) nous font les inconnues ZEWeedettes de la semaine
ZEWEED Party Est ce bien une soirée débridée?
Ben oui avec les ZEWeedettes ca sedebride un max
Meme La Royale était là
Matheo Rosa, Sara Della Giacoma et Kevin Mejia l'estomac dans les talons sont pressés de dévorer ZEWeed
Alexis Lemoine et le Dj Fedalcontrol Yesss ZeWeed se consomme en Magazine, en confiture, en salade, en drink ou en vinyl
Cheeze ! Philomene Ory,, Sacha Morel,et Alice Peyromaure. posent leur 15mn de Célébrité !!
Le peintre Thephile Arcelin se met à faire du Ben
Pour Assiya Shabi Fabrice fait une démo de sirtakiss
La ZEWEED Party devient torride quand Dj Fedalcontrol est aux plaques chauffantes
Gonzaille !! Quand Nancy Loïs domine Captain Thierry Theolie d'une fête r
Le Bleu et Le Noir quand Oceane De Magalhaes et Max Malnuit nous revisite Stendahl !