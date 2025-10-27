ZEWEED Party à La Fête

C'est La Bonnet and Clyde Party

Le téléphone sonne sonne mais Bsy P est occupéu

Romain Battaglia veut dire en malentendant queZEWEED c'est pour les bêtes à Cornes !

Pedro s'assure que tous suivent bien le rythme de sa valse à 1000 temps

La chanteuse Loane a une extinction de voix mais ca wa !

Hoho La Dalton Family: Fabrice de Rohan Chabot, Nelle Bernard-Huska, Alexis Lemoine., Assiya Shabi,, Emmanuel Paget De Kellner, Yves de Roquemaurel,

Pedro et Fabrice de Technikart se sont rencontrés aux cours d'éducation civique du Lycée et ont fait les louveteaux ensemblé !

Yves de Roquemaurel est sorti de sa Holywoodienne Villa des Ministres pour voir le vrai monde de la Nuit

Busy P n'a plus de Riz Lacroix ni la bannière et se ferait bien un savoureux Wrap avec ZeWEED

Meryem Dkhissi, Salma Tazi deux jolies blondes qui ne comptent pas pour des palombes (Elles sont pas blonde? Tant pis si je suis daltonien)

Victoria Partouche est venue avec Mikael Nakache son body guard

Aaaargh Victoria Partouche n'est ni Mee too ni Sainte Mitouche

Fabrice de Technikart et sa Dulcinée Assiya Shabi qui fait livre à part

Ariel Brooke,, Victoria Archer, Saskia Loup sont des sapiosexuels qui devorent aussi bien ZeWeed que Technikart

Voilà Melanie Melanie De Pourtales,, Ninon Beaupere, Caroline Watel !! J'ai bien connu Helene la jolie maman de Melanie dans des Rallyes (Espèce de Raves Paties Chics des beaux quartiers) !!

Max Malnuit et Chloe qui veut Clor le déat

DJ Dorion a mis ses Riz Lacroix Bans pour mixer à ZEWEED Party

Alienor Bouvier et sa copie (0gauche) nous font les inconnues ZEWeedettes de la semaine

ZEWEED Party Est ce bien une soirée débridée?

Ben oui avec les ZEWeedettes ca sedebride un max

Meme La Royale était là

Matheo Rosa, Sara Della Giacoma et Kevin Mejia l'estomac dans les talons sont pressés de dévorer ZEWeed

Alexis Lemoine et le Dj Fedalcontrol Yesss ZeWeed se consomme en Magazine, en confiture, en salade, en drink ou en vinyl

Cheeze ! Philomene Ory,, Sacha Morel,et Alice Peyromaure. posent leur 15mn de Célébrité !!

Le peintre Thephile Arcelin se met à faire du Ben

Pour Assiya Shabi Fabrice fait une démo de sirtakiss

La ZEWEED Party devient torride quand Dj Fedalcontrol est aux plaques chauffantes

Gonzaille !! Quand Nancy Loïs domine Captain Thierry Theolie d'une fête r