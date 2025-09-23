« Vie Privée » Deauville Closing Ceremony

Bilal Hassani est plutot pour les Short Movies

Bertrad Bonello et Rebecca Zlotowski Ce Closing Dinner C'est le sommet des réals

Ouais ! Theo Cholbi est pas peu fier d'avoir comme poteau Damien Bonnard

La fondante ou confondante Raika Hazanavicius dans "Circulez Y a Rien A Voir! "

Oui Ana Girardote en Chanel car elle le vaut belle !!

Bilal Hassani, Suzy Bemba et Anaïde Rozam Je les imagine Au garde à. Vous avec ces memes uniformes rouge et noir avec le délicieux petit petit Bibi !

Quelque chose me dit que Kyan Khojandi s'apprète a braquer le casino mais que fait la police?

C'est Bonnard ! Damien prend l'ascenseur à la Samar pour le rayon des Cesars, des oscars ou des Carambars

Selim Kechiouche et sa ravissante Kechiouchette

L'acteur Théodore Pellerin et le Prix d'Ornano-Valenti 2025 pour la réal Pauline Loquès pour le film "Nino"

Tout sourire au photocall Ana Girardot est là pour donner le 'Do"

Un sourire de Faharani c'est toujours ca de pris

Un oscar ? La Golshifteh Faharani péfère un Zadi Award

Yess Kristen a pris un pris une Revelation award

Kristen a rafflé un gros lot Ciao Les mecs !!

Sauriez vous démasquer dans ce tapissage celui ou celle qui a piqué le Presse Papier award

Simone Ringer Mitsoukotte et se tient à carreaux

"John Wick ? No John Macaigne ! Yess he Can !

Alex Sarrigeorgiou et Jaclyn Bethany dans "Qui se ressmble s'assemble "e

Kristen en Belly Dance Princess

Louis Marie et sa fiancée Castelbajacquent sur le red carpet

Berangere Krief dans "La Mariee etait en Black Out " assortie à Kyan Khojandi en entrepreneur des pompes fun !

Bilal Hassani Alexandrine Alexandra : "Touday sans les deux pieds! Et demain sans les deux mains" !

La Bande à Jean Pascal : Bilal Hassani, Anaïde Rozam, Julien Colonna and Suzy Bemba !

Comme à Denvers Pascale Arbillot a mis sa robe à l'envers

Son sourire c'est tout l'or d'Atika

Mia Hansen-Løve Dans "Good Morning First Love"

Claire Latour où"Les Brunes Ne comptent pas pour des Mirabelles "

Selfie Cholewa

Laura Smet hélas ne fait que passer !

Camélia Jordana est en pleine formes !!