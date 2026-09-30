UN DOS TRES

« Nous Trois » est une exposition à trois voix, réunissant trois amis aux pratiques très différentes autour d’un même regard : l’intime. Visite guidée avec sa curatrice, Yasmine Lavoine.



VASSILI SCHNEIDER_

« Lorsqu’il ne se met pas en scène devant une caméra, Vassili Schneider crée un parallèle entre le regard de l’acteur et celui du dessinateur, nous explique Yasmine Lavoine. Il observe, incarne l’idée d’un personnage, d’une posture, où pose sur le papier des silhouettes anonymes croisées au gré d’un voyage. Dans ses esquisses, il saisit un musicien penché sur son instrument, ou un visage féminin tout en masses ombrageuses, qui ne sont pas sans rappeler la tradition des carnettistes de jazz ou les fusains épais de Picasso : sans s’encombrer de détail, Vassili donne toute son importance à une ligne évocatrice, à une expression figée ou à une impression saisie au vol. »



YASMINE LAVOINE_

« Entre Athènes et Paris, j’entre chez des amis, des inconnus, des couples dont je cherche à saisir l’imméditate intimité. Au centre de mon travail de photographe et des duos que j’immortalise, je place la notion d’équipe. Ici, deux corps enlacés, les mains, les épaules, les membres se confondent dans les plis d’un vêtement, et les visages en hors-champ laissent place à une universelle tendresse. »



SARAH MAKHARINE_

« En Camargue, entre deux danses arlésiennes et une bénédiction de taureaux, les Gardians sont les garants de traditions encrées dans une certaine vision de la virilité. Dans « Boys Can Cry», Sarah Makharine choisit de transfigurer ces manadiers pour en révéler la fragilité, entre labeur et solitude du quotidien. Ci-dessus, un homme pose seul, fontal, tandis que deux autres sont figés dans un moment de proximité, des clichés dont on peut tirer une forme de douceur et d’abandon, loin de la force brute des abrivades et des ferrades. »