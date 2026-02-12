Stephane Rolland X Bouglione Tempo Show

Le Prince La Princesse Murat et le p'tit dauphin (incognito) sont dans la fete !!

Elle vit dangereusement Drole de dame et droles de lames !

Toute petite elle revait etre Robine des Bois

Meme pas peur ! Dans une scène de ménage son mec lui balance les couverts avec l'eau de la vaisselle à l'aveuglette

Une hotesse de l'air passe en courant d'air !

Eve Gilles arrive à l'entracte entre fromage et dessert

Un équiibriste fait son hamster en cage

Mister "Kaposh " donne dans de la haute couture et enrubanne son model

Perchée sur son nuage elle jongle des quilles de mini bowling

Miss France 2026 Hinaupoko Deveze, sandwiche entre Stephane Rolland et Pierre Martinez

Julien Fournié fait un brin de toilette et lisse sa moustache de derviche !

Sylvie Tellier est venue Chaperoner nos misses !!

Sylvie Tellier finit en sandwiche entre Stephane Rolland et Pierre Martinez !

Miss Hinaupoko Deveze siamoise avec Chantal Goya !

Chouette c'est pas tous les jours qu'on selfie avec une vraie Miss France

La Jolie et gentille Hinaupoko Deveze attire forcement tous les kids du coin !!