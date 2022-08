Lacey Hulsey pose avec Charlot by Mr Brainwash et la délicieuse dog Bailley avec qui j'ai la cote

François Chabanian et son fils Gregory Chabanian sont les "tauliers" de la Bel Air Fine Art Saint Tropez Gallery et posent avec une sculpture de Mr Brainwash

François Chabanian de la Bel Air Fine Art Saint Tropez Gallery et pose avec La fille au ballon une oeuvre de Mr Brainwash

Le Dj Probably Sean nous Techno Brainwash et ca marche !

Mr Brainwash nous aime et le dit "on s'aime fort" en sémaphore Allez on l'applaudit