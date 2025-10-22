Richard Aujard La Rocktrospective

Pour Shanon Aujard, Gabriella Cortese Rioufol et Lydia Andrei, Le dog Wolfy c'est lui le king de la soirée
Nathanael Koffi m'assure qu'il avait emballé Dalanda Baldé sans meme son beau stetson
Cette perle de Fabienne Babe Loréale un max
Isabelle Camus a toujours eu un faible pour Eric Cantonna
pour Brahim Asloum Cantonna est un model du Fight Fifgth
Brahim Asloum pense que grace au collier Club Med de Fabiene Babe ils auraient droit à des drinks gratuit
Gabriella Cortese Rioufol jamais sans mon Woolfy
Lydia Andrei,, Isabelle Camus et Johanna Fath forment le club deds des Harley and Daviddaughters
Fabienne Babe aimerait emprunter à Gabriella son Woolfy pour jouer "La belle et La bête"
Ndeye Mbaye est peintre et adoratrice de Monica Bellucci
Dis donc ! Vincent Moscato est même venu avec Madame !
Ah l'heureux Samuel Le Bihan ! Le voilà bien entouré !!
Shannon comme son père a vu tous les films avec Samuel Lebihan !
A coté de Mike Tyson Jo Prestia a de la Prestance
Charlotte Weber, Salome Haccoun, Sirine Rouiller and Charlotte Daquin Ces nanas sont des bosseuses pas des boxeuses... quoi que...
Samuel Le Bihan s'immortalise avec Jake La Motta
Polyglotte Alban N’guessan me demande ou est l'Open Bar en language des cygnes
Fabienne Babe dans "La Belle et les Bykers"
Mine de rien Shannon aime faire du mouche a mouche avec Samia Bahemmouche
Family Le Photographe Jean Marie Marion etait un grand pote de Richard Aujard
Bien que sa maman est fort jolie Shannon est le portrait craché de son Ritchie bogosse de père
Mine de rien le photographe Patrick Maghic est aussi un byker
Lydia Andrei pose avec son pote acteur Ketal et la realisatrice Sandrine Veysset
Samia Bahemmouche oulait à tout prix poser avec Gaël Fickou ! Quel veinard
Oh oh c'est plein de solex riders !
Lydia Andrei et Shanon Aujard offre ce portrait de Mike Tyson by Richard Audiard à Pierre Quintard,il sera vendu au profit de son institut "Jane Godall france "
Très éloquent Said seddak sait dire "je te love poupée " àsa mannière
Philippe ne joue pas seulement dans des rôle de Bas de front
On redecouvre Nicky Naudé dans "Furies"Episode 1 sur Netflix !
Filo et Franck Ros en mode "Qui se ressemble S'assemble"
Shanon est le nouveau champion de Sigrid Campion
Jaid à Shanon "Hey tu es Seddak pour un selfie?"
Le travail de Richie est edifiantet Les Bikers s'instruissent
Gil Lesage a comme une petite extinction de voix
LZA Stayaert a été jadis la muse tatouée de Richard
Avec DD, chez les bykers Shanon est pret a prendre la releve
Said Taghmaoui se verrait bien jouer dans la serie "Profilage avec son pote Philippe Bas
Entre Philippe Bas et Said Taghmaoui Shanon se sent pousser des ailes