Richard Aujard La Rocktrospective

Pour Shanon Aujard, Gabriella Cortese Rioufol et Lydia Andrei, Le dog Wolfy c'est lui le king de la soirée

Nathanael Koffi m'assure qu'il avait emballé Dalanda Baldé sans meme son beau stetson

Cette perle de Fabienne Babe Loréale un max

Isabelle Camus a toujours eu un faible pour Eric Cantonna

pour Brahim Asloum Cantonna est un model du Fight Fifgth

Brahim Asloum pense que grace au collier Club Med de Fabiene Babe ils auraient droit à des drinks gratuit

Gabriella Cortese Rioufol jamais sans mon Woolfy

Lydia Andrei,, Isabelle Camus et Johanna Fath forment le club deds des Harley and Daviddaughters

Fabienne Babe aimerait emprunter à Gabriella son Woolfy pour jouer "La belle et La bête"

Ndeye Mbaye est peintre et adoratrice de Monica Bellucci

Dis donc ! Vincent Moscato est même venu avec Madame !

Ah l'heureux Samuel Le Bihan ! Le voilà bien entouré !!

Shannon comme son père a vu tous les films avec Samuel Lebihan !

A coté de Mike Tyson Jo Prestia a de la Prestance

Charlotte Weber, Salome Haccoun, Sirine Rouiller and Charlotte Daquin Ces nanas sont des bosseuses pas des boxeuses... quoi que...

Samuel Le Bihan s'immortalise avec Jake La Motta

Polyglotte Alban N’guessan me demande ou est l'Open Bar en language des cygnes

Fabienne Babe dans "La Belle et les Bykers"

Mine de rien Shannon aime faire du mouche a mouche avec Samia Bahemmouche

Family Le Photographe Jean Marie Marion etait un grand pote de Richard Aujard

Bien que sa maman est fort jolie Shannon est le portrait craché de son Ritchie bogosse de père

Mine de rien le photographe Patrick Maghic est aussi un byker

Lydia Andrei pose avec son pote acteur Ketal et la realisatrice Sandrine Veysset

Samia Bahemmouche oulait à tout prix poser avec Gaël Fickou ! Quel veinard

Oh oh c'est plein de solex riders !

Lydia Andrei et Shanon Aujard offre ce portrait de Mike Tyson by Richard Audiard à Pierre Quintard,il sera vendu au profit de son institut "Jane Godall france "

Très éloquent Said seddak sait dire "je te love poupée " àsa mannière

Philippe ne joue pas seulement dans des rôle de Bas de front

On redecouvre Nicky Naudé dans "Furies"Episode 1 sur Netflix !

Filo et Franck Ros en mode "Qui se ressemble S'assemble"

Shanon est le nouveau champion de Sigrid Campion

Jaid à Shanon "Hey tu es Seddak pour un selfie?"

Le travail de Richie est edifiantet Les Bikers s'instruissent

Gil Lesage a comme une petite extinction de voix

LZA Stayaert a été jadis la muse tatouée de Richard

Avec DD, chez les bykers Shanon est pret a prendre la releve

Said Taghmaoui se verrait bien jouer dans la serie "Profilage avec son pote Philippe Bas