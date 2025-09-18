RETOUR EN IMAGES SUR CETTE 51E ÉDITION DU FESTIVAL DE DEAUVILLE, AUX CÔTÉS DE VALERION !

Gare de Deauville-Trouville, 16h. La rédac pose le pied sur le quai, devant la façade de brique rouge, et file aussitôt vers le centre-ville. Escale express : une saucisse au couteau engloutie sous les drapeaux US qui flottent au-dessus du port. À peine le temps de savourer ce met aussi rustique que somptueux que déjà, cap sur le tapis rouge de cette 51e édition du Festival du cinéma américain de Deauville.

Nous avons eu la chance d’assister à la projection du nouveau Charlie Polinger : The Plague, le film qui repartira quelques heures plus tard avec le Grand Prix. Un sérieux moment de cinéma…

La soirée se poursuit au club Le Cercle : Valerion y dévoile son bijou technologique, le projecteur VisionsMaster 4K UHD. La démo lumineuse est réservée aux happy fews réunis pour l’occasion…