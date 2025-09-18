Prix Françoise Sagan 2025 chez Drouant

Denis Westhoff Sagan fils nous présente l'heureux élu de cette annéée Voilà le Francoise Sagan 2025 Celestin De Meeus; pour son book "Mythologie Du 12"

Denis Westhoff,sandwiche entre Marie Brunet-Debaines et l'écriainJerôme Arnaud Wagner

Il n'y a pas de prixe litteraire sans la présence de la queen Christine de chez Urban et Orban

Eleonore Jalou débarde comme une camionneuse entre Jade Simon de chez Vogue et James Ney

Maitre Gibault ne rate jamais un prix Sagan ni un prix Célie

: Adrien Bosc, pose avec son pote Celestin De Meeus

L'artiste Caroline Corbasson en mode jeune fille en fleurs

QuandDenis Westhoff chope Florence Belkacem, et Caroline Loeb en stéréo

Présentatrice, momancière Libellule, Cocinelle Florence Belkacem est aussi Enthomologiste

"Cheese" Denis Westhoff selfie entre Caroline Wassermann et Audrey Le Bihan

Nathalie (Wassermann), Caroline (Wassermann), , Audrey (Le Bihan) et Laetitia (Gonzales) entourent Denis Westhoff on attend la fameuse Francoise cette belle arlesienne

Laetitia Gonzales et Nathalie Wassermann en mode qui se ressemble s'assemble !

Denis Westhoff, le Francoise Sagan 2025 Celestin De Meeus Christine Orban et le Jury posent dans l'escalier qui collimaçonne chez Le Drouant

Vincent Dedienne est meme venu avecsa copine Laurette Lalande,