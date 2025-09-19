Prix de La Méduse 2025 Hotel Grand Amour

Gaël Tchakaloff et Franz Olivier Giesbert vont aux bigorneaux à la plage

Samuel De Loth pas peu fier de sortir d'avoir tiré le gros lot: Thalia Clavaud,

Rani Massalha et Dessil Mekhtigian voulaient leur quinze minutes de célébrité voilà c'est fait

Line Papin, Julie Esteve et leur coqueluche l'heureux David Freche!

Andrea Marcolongo ecrivaine italienne qui vous traduit du grec antique les doigts dans le nez tombe t elle sous le charme de Thibault de Montaigu ou le contraire? Est ce elle la "Part du Héros"?

Je fond pour La chaleureuse Lola Picard Weiss qui n'a rien a voir avec le surgelé !

Je me demande bien quelles ravissantes créatures se planquent derrière ces masques ?

Abnousse Shalmani celle "Qui a Péché Péché dans le Plaisir" confessera t elle etait bien là entre Khomeiny, Sade et moi le gros minet

A la plaque chauffante La Dj Angele Sassy fait son imperatrice

A coté de David Freche president de La Meduse se tient L'heureux gagnant de la Meduse 2025 Raphael Sigal pour son book "Géographie de l'Oubli" Moi en géo je suis plutot nul

Le Jury a déliberé bravo Raphael Sigal

Simon liberati et la belle Clara que tout le monde Benadore

L'académicien Marc Lambron fait tapisserie avec Vanessa Schneider

Gwendoline Doycheva est venue à la Meduse avec Celeste histoire que la petite fasse ses premieres lettres

Qui se ressemble s'assemble Simon Liberati et Raphael Sigal font buddy buddy

David Freche et la belle et talentueuse Anne Berest

A mon signal On fait du bruit pour Raphael Sigal

Marc Lambron se fend d'un clap clap pour Raphael Sigal le Meduse 2025

Suspense David Freche est sur le point d'annoncer le Gagnant de La Meduse 2025 !Laissez moideviner...

Bruno de Stabenrath,, Jessica Aderek ET Simon Collin En mode triumvirat