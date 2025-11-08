Prix de Flore 2025

Fabrice de Rohan Chabot et Guillaume Rappeneau sont des piliers du Flore

Marc Lambron me présente une charmante admiratrice qui a vu tous ses clips et entendu tous ses virnyls à la Pleiade

Daniela Lumbroso, Eric Ghebali sans leur influenceuse de fille Carla mais avec Miroslav Siljegovic !

Joey Starr et Miroslav en moins star mais presque !

Aux platine Beigbeder nous présente La DJ Caro Chretiennot future remplacente de Martin Solveig

Aure Atika sandwiche entre Vanessa Schneider et sa fille Mila !

Démineur, Joey starr risque sa vie entre deux bombes: Pauline Latchoumanin et Pauline Lefevre

La peintre Caoline Faindt son homme Zinedine Soualem et La talentueuse Sylvie Testud

Elie Chouraqui très content de retrouvé son pote David Freche createur du Prix de La Meduse !

Philippe Vandel à Emmanuel Perrotin si t'as pas ta swatch "Pif Gadget " avant 50 ans tu as quand même raté ta vie !

A quoi voyez vous que le DJ Frederic est un DJ malentendant

Vanessa Schneider et Gael Tchakaloff se préparent pour le prix Castel 2025 et c'est pour bientôt !!!

Abnousse Shalmani en mode jeune fille en flore

L;omme orchestre Martin Solveig au Dance floor, aux platines et aux bulles !

Ane Parillaud, Sophie Calle et Sylvie Testud nikitassent

Romain Battaglia et Sylvie Testud comptent repartir du Flore dans la nouvelle Benz Benz Benz de Didier Morville !!

Ce soir c'est la Family: Une copine de Martin Solveig, Fred Beigbeder, Carole Chretiennot et Alexandre Siljegovic !

Battante: Ah Rebeka Warrior merite bien son surnom !!

Joey Starr, Patrick Mille, Simon Najmann et Atmen Kelif le club des sexy bad boys band

Sourisez ! Une photo de family: Mathias Malzieu, Pauline Lefevre, Osnath Wizman, Gallerist Emmanuel Perrotin and Ariel Wizman

Emmanuelle de Boysson et Marie Jacquier nous concoctent Le Prix de la closerie des Lilas en mai 2026 !!

Je me rappelle plus pour quel canard travaille Fabrice de Rohan Chabot mais il a un beau chapeau et une jolie fiancée Assiya Shabi

Pascal Rostain n'a jamais eu l'occasion de planquer Elie Chouraqui à Paris Plage

L'excellent Frederic Taddei et l'excellent Paparazzo Pascal Rostain font buddy buddy

Miroslav fier d'accueillir Valerie Trierweiler mais ne la raccompagnera pas en scooter car elle est pluot Huberpop et puis Colette ne serait pas d'accord !

Avec la bande de filles: Le Prix Renaudot Adelaide de Clermont Tonnerre, Axelle Laffont et Carole Chretiennot Romain Sichez est fier comme un pope star

Justine Levy:" jamais sans mon Patrick Mille !"

Philippe Vandel, Carole Chretiennot et Fred Beigbeder accueille une nouvelle Florette : Rebeka Warrior,

Frederic Beigbeder et sa bien aimée photographe et femme Lara Micheli

On fete Le Prix de Flore 2025 Rebeka Warrior Carole Chretiennot, Frederic Beigbeder, les membres du jury et et L'excellent Frederic Rouzaud Monsieur Champagne Roederer gratuit de ce soir : Que la Fête commence !!

Mine de rien Léa Vicens est femme matadore !

Colette Siljegovic la maitresse de maison et ses copines prennent du bon temps !