Prix CaStel 2025

L'oeil de Technikart·19 novembre 2025Prix CaStel 2025 Partager Allez Photo de groupe dégainez vos cheeses !!Marc Lambron attend le quart d'heure des fauteuils academiques musicauxVanessa Schneider prix Castek 2025 sandwiche entre Sophie Calle et Marco PrinceFabrice de Rohan Chabot et sa Sheherazade pour les roucoulades attendent que la DJette mette des slowsVoilà La jeune promo des Cacastel C'est la relève !!Justine Levy et Patrick dans l'amour a Mille tempsLes filles ce soir de jolies lettrees n,ont ni la gueule de bois ni la langue de bois<voilà un metre carré de ptites Misses CastelChez Castos on y prenait des bains de Bostella de Lambada dec; macarena les Castelettes de nos jours dansent le Hullie Girly en fouettant l'air à coups de tignassesUn ptit cheque fleuri pour la gagnante Remis par le banquier Gregoire Chertok, et le sourire des crêmières Carole Chretiennot et Melinda Helie La Boss de chez CastosVanessa Schneider et sa " Peau Dure "Vanessa Schneider et la bande du Prix castos : Jean Noel Pancrazi, Claire Berest, Abnousse Shalmani, Marc Lambron, Gaël Tchakaloff,, Vincent Darré, Eva Ionesco, Marie Jacquier et la boss Melinda HelieEva Ionesco et Vincent Darré font la fête au BugalatAllez ce soir on on danse le French Cass cass'Vincent Darré pachatte entre Vanessa Schneider Castel 2025 et Justine LevyEva Ionesco Jamais sans son fiston LukasJean Pierre Marois des Bains a rejoint Castel rive gauche à la nage avec ses deux sirènesAriel Wizman aux anges avec Abnousse Shalmani et OsnathAlexandre Siljegovic et Caroline Chretiennot Le Bastion des Floralistes et des Closeristes #photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #prixcastel2025 #melindahelie #vincentdarre, carolechretiennot #evaionesco #justinelevy #marclambron #claireberest #gregoirechertok #vanessaschneider #sophiecalle #fabricederohanchabot #alexandresiljegovic #abnousseshalmani # wireimage #technikart