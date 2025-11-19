Prix CaStel 2025

Allez Photo de groupe dégainez vos cheeses !!

Marc Lambron attend le quart d'heure des fauteuils academiques musicaux

Vanessa Schneider prix Castek 2025 sandwiche entre Sophie Calle et Marco Prince

Fabrice de Rohan Chabot et sa Sheherazade pour les roucoulades attendent que la DJette mette des slows

Voilà La jeune promo des Cacastel C'est la relève !!

Justine Levy et Patrick dans l'amour a Mille temps

Les filles ce soir de jolies lettrees n,ont ni la gueule de bois ni la langue de bois

<voilà un metre carré de ptites Misses Castel

Chez Castos on y prenait des bains de Bostella de Lambada dec; macarena les Castelettes de nos jours dansent le Hullie Girly en fouettant l'air à coups de tignasses

Un ptit cheque fleuri pour la gagnante Remis par le banquier Gregoire Chertok, et le sourire des crêmières Carole Chretiennot et Melinda Helie La Boss de chez Castos

Vanessa Schneider et sa " Peau Dure "

Vanessa Schneider et la bande du Prix castos : Jean Noel Pancrazi, Claire Berest, Abnousse Shalmani, Marc Lambron, Gaël Tchakaloff,, Vincent Darré, Eva Ionesco, Marie Jacquier et la boss Melinda Helie

Eva Ionesco et Vincent Darré font la fête au Bugalat

Allez ce soir on on danse le French Cass cass'

Vincent Darré pachatte entre Vanessa Schneider Castel 2025 et Justine Levy

Eva Ionesco Jamais sans son fiston Lukas

Jean Pierre Marois des Bains a rejoint Castel rive gauche à la nage avec ses deux sirènes

Ariel Wizman aux anges avec Abnousse Shalmani et Osnath