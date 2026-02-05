PHILIPPINES, PARADIS DE LA PLONGÉE

Récifs éclatants, faune foisonnante et eaux cristallines : les Philippines recèlent un monde sous-marin d’une richesse exceptionnelle. À Anilao et Panglao, chaque immersion confirme la place de l’archipel parmi les destinations majeures de la plongée mondiale.

Au cœur de l’archipel le plus vaste d’Asie du Sud‑Est, un monde subaquatique infiniment riche attend les amoureux de la mer : coraux en fleurs, bancs de poissons multicolores, nudibranches rares et paysages sous‑marins sculpturaux. Si l’on devait chiffrer la biodiversité marine, difficile de trouver ailleurs un tel concentré d’écosystèmes dans un même pays — de Luzon aux Visayas, chaque île recèle une promesse de découverte.

Voici pourquoi les Philippines sont aujourd’hui incontournables dans l’univers de la plongée, avec des spots emblématiques tels que Tubbataha, Apo Reef, Malapascua, Coron et Moalboal… mais aussi Anilao et Panglao, deux spots incroyables qui séduisent photographes sous‑marins et plongeurs de tous niveaux en quête d’aventure.

Anilao, berceau philippin de la plongée

Nichée au sud de Luzon, à seulement deux heures de Manille, Anilao est facilement accessible par la route et attire plongeurs et photographes sous-marins du monde entier. Considérée comme le berceau de la plongée moderne aux Philippines, cette péninsule séduit par la richesse de sa biodiversité et la variété de ses sites adaptés à tous les niveaux. Dès les débuts de la plongée loisir aux Philippines, dans les années 1960-1970, le site s’impose comme le premier terrain d’exploration régulier pour les plongeurs locaux et étrangers, grâce à sa facilité d’accès depuis la capitale. À l’entrée du Verde Island Passage, l’une des zones les plus riches en biodiversité marine au monde, Anilao offre une diversité de fonds exceptionnelle — récifs, tombants, pentes sableuses et macrofaune foisonnante — idéale pour l’apprentissage, la formation et la photographie sous-marine.

C’est ici que se développent les premières infrastructures dédiées, faisant d’Anilao un véritable laboratoire et le point de départ de l’essor de la plongée dans tout l’archipel. Les fonds sableux et herbiers marins font le bonheur des amateurs de muck diving, où nudibranches multicolores, crevettes impériales, hippocampes pygmées et poissons-feuilles se dissimulent avec une étonnante discrétion. Les plongées nocturnes révèlent seiches, poulpes et autres créatures insaisissables, transformant chaque immersion en véritable découverte.

Les sites emblématiques s’enchaînent avec une diversité fascinante : Twin Rocks, avec ses tunnels et fissures regorgeant de crevettes, crabes et nudibranches, Secret Bay et Sombrero Island, où murènes, poissons-papillons et poissons-anges évoluent en toute liberté. Beatriz, parfait pour tous niveaux avec ses grandes gorgones et ses petits bancs de poissons tropicaux, Mainit Point, tombant spectaculaire où l’on croise parfois des bancs de carangues ou des poissons-perroquets à bosse, et Pinto Rock, plus calme, idéal pour observer hippocampes pygmées et crevettes mandarines au milieu de reliefs sous-marins sculpturaux.

Amathi Diving Resort

Perché au bord de l’eau, Amathi Diving Resort est un lieu familial qui promet un équilibre parfait entre confort simple et plongée intensive. Le centre de plongée du resort offre un accès direct à plus de cinquante sites dans la baie, avec des excursions quotidiennes à moins de trente minutes en bateau, permettant aux plongeurs de découvrir facilement toute la richesse d’Anilao. Les chambres, toutes climatisées et souvent avec vue sur la mer, sont parfaitement équipées pour un séjour confortable. Le resort a été racheté il y a quelques années par Thierry Eidenweil, qui l’a entièrement rénové pour en faire une base unique pour explorer Anilao.

Installé aux Philippines depuis plusieurs décennies et longtemps basé à Sabang de l’autre côté de la baie, Thierry a plongé et photographié toutes les créatures marines imaginables : des baleines en Patagonie aux requins-tigres aux Bahamas, en passant par les plus étranges poissons-grenouilles, micro-crevettes et nudibranches colorés. Ses photographies, publiées dans plusieurs livres et exposées au resort, peuvent être consultées par les visiteurs.

Le restaurant du resort, dirigé par Joy, la femme philippine de Thierry offre une pause gourmande bien méritée après les immersions. Il propose des classiques philippins préparés avec amour — Adobo, Crispy Pata ou le fameux dessert Halo-Halo — ainsi que des plats occidentaux généreusement préparés, des burgers aux pâtes en passant par le curry wurst, pour satisfaire toutes les envies après une journée passée sous l’eau !

Amathi Diving Resort

Panglao, plongées lumineuses en mer de Bohol

Plus au sud, dans le chapelet d’îles des Visayas centrales, l’île de Panglao (province de Bohol) attire les plongeurs du monde entier grâce à une mer claire, des récifs colorés et une multitude de sites accessibles pour tous niveaux. Reliée à Bohol par des ponts modernes, l’île commence souvent sous l’eau depuis la célèbre plage d’Alona — une langue de sable blanc bordée d’eaux turquoise qui cachent de véritables jardins sous-marins. Ici, la plongée se fait principalement sur des récifs coralliens, des murs inclinés et des pentes où coraux durs et mous se mêlent à des bancs de poissons tropicaux et à une faune très diversifiée, dans une visibilité souvent excellente.

Autour de Panglao même, les sites de House Reefs et Arco Point offrent des plongées spectaculaires au départ d’Alona, avec des murs de corail fourmillant de vie : poissons-papillons, poissons-anges, demoiselles et chirurgiens rayés évoluent parmi des anémones, tandis que dans les crevasses se cachent murènes, poissons-scorpions, seiches flamboyantes, ou encore plusieurs espèces de nudibranches et de pipefish. Des rencontres plus rares comme serpents de mer, lionfish ou frogfish peuvent aussi surprendre les plongeurs attentifs, surtout lors des plongées de nuit.

À quelques encablures, Napaling Reef est célèbre pour ses grandes bancs de sardines tourbillonnant autour d’un mur corallien qui descend jusqu’à 30 m, accompagné d’une pléthore de poissons de récif — anthias, jackfish, clownfish, nudibranches et parfois même pieuvres et poissons-grenouilles — offrant des tableaux sous-marins vivants et colorés. Les excursions d’une journée vers Balicasag Island ou Pamilacan Island permettent de basculer vers des plongées plus vastes et souvent plus profondes. Balicasag, sanctuaire marin réputé, entoure l’île d’un plateau récifal où se croisent tortues vertes et tortues imbriquées, énormes bancs de carangues et de fusiliers, papillons multicolores, ainsi que des mérous et des barracudas se faufilant parmi les coraux.

Plus au large, Pamilacan révèle des murs couverts d’éponges, de coraux et de gorgones, avec des rencontres possibles — selon la saison — de requins-pointes grises, d’aigles-raies, de thons ou, pour les plus chanceux, de requins-mantes et parfois même de requins-marteaux. Dans ces eaux chaudes (généralement 26–30 °C) avec une visibilité souvent entre 20 et 30 m, chaque plongée à Panglao est une aventure — du récif éclairé par le soleil aux pentes plus profondes où les grandes espèces évoluent, en passant par les micro-créatures qui font la richesse de l’extraordinaire biodiversité marine philippine…

Bohol Divers

Installé directement sur Alona Beach, Bohol Divers est l’une des références historiques de la plongée à Panglao. Le centre bénéficie d’un emplacement idéal, permettant de rejoindre rapidement les sites locaux autour de l’île comme Napaling, Arco Point ou les house reefs d’Alona, tout en organisant quotidiennement des sorties vers les sanctuaires marins de Balicasag et Pamilacan. L’équipe, composée de guides expérimentés et fins connaisseurs de la région, privilégie des groupes restreints et un encadrement attentif, que l’on soit plongeur débutant ou certifié confirmé.

Le centre propose un large éventail de plongées, du récif peu profond baigné de lumière aux tombants plus engagés, ainsi que des formations certifiantes et des plongées d’exploration adaptées aux conditions du jour. Le matériel est entretenu avec soin, les briefings sont précis, et l’organisation fluide permet d’enchaîner les immersions sans stress. Bohol Divers s’impose ainsi comme une base idéale pour explorer la richesse sous-marine de Panglao et de la mer de Bohol, dans une atmosphère conviviale et professionnelle, parfaitement adaptée à l’esprit de la destination.

Bohol Divers

Par Sébastien Bardos