Paris Art Fair 2025 Grand Palais

Sigmung était elle une Drag King? by ??? Certainement un patient mécontent

La peintre Shiori Eda,son vortex et sa galeriste Lea Ziwei Li-Phuong

Eric Dereumaux de Stag &Rx Gallery tombe en pamoison devant le sourire de la joconde by of Yue Minjun

Elle en tombe des nues en socquettes by Dhewadi Hadjab

J'ai commandé une Cote bien grillée mais saignante la c'est un peu too much (Flavien Louh Galeriste presente un roti by Tamara Kostianovsk