OLIVIER POLGE : DE L’AUDACE, FINALEMENT

La Maison Chanel signe son retour dans le monde de la parfumerie avec un flacon inédit, COCO MADEMOISELLE CRUSH ABSOLU. Olivier Polge, parfumeur de la maison depuis 2015, nous reçoit pour nous présenter cette nouvelle formule qu’il a imaginée pendant trois ans.

Quel est le point commun entre les parfums de l’entité COCO ?

Olivier Polge : Je le définirais comme un type de parfum sensuel, ambré et un peu poudré, mais chacun de manière assez différente. Le Coco Mademoiselle Crush Absolu en est le plus poudré et fruité. Coco original, lui, est plus floral et épicé. Coco Mademoiselle, ensuite, est le plus boisé, avec une consonance chyprée et du patchouli.

Si vous pouviez décrire Coco Mademoiselle Crush Absolu en une image, laquelle ce serait ?

Quelque chose d’un peu scintillant de nuit.

Son odeur, résumée en une senteur ?

Ambre.

Des facettes à retenir de Coco Mademoiselle Crush Absolu ?

Pour mieux le comprendre, retenez-en deux. La première est ambrée. Dense. Sensuelle. Un accord boisé où le patchouli, signature historique de COCO Mademoiselle, enveloppe une vanille poudrée et un vétiver plus sec. La seconde, elle, est fruitée. Plus vive, plus lumineuse. Elle porte une combinaison de pamplemousse et de litchi qui ouvre la composition vers une légère facette florale. Comme un lien entre les éléments « vifs de tête » et les plus tenaces dans le fond qui sont les notes de rose et de jasmin.

Quelle part d’héritage de votre père, Jacques Polge, qui a notamment lancé la ligne Coco Mademoiselle en 2001, pouvons-nous retrouver dans ce nouveau parfum et que vous auriez voulu transmettre ?

De manière tout à fait pragmatique, les parfums de mon père ont souvent été ambrés justement. C’est peut-être ce qui en ressort le plus du COCO Crush Absolu.

Pour quelle occasion le porter ?

C’est une question que je trouve toujours difficile car la relation avec le parfum est très personnelle. C’est un peu comme la manière que l’on a de s’habiller. Certains s’habillent élégamment dès le matin, d’autres uniquement le soir. Tout dépend de la personne. Il ne s’agit pas de se conformer mais de se révéler.

Comment ce parfum se différencie des autres signatures de chez Chanel ?

Sans vouloir me répéter; c’est le parfum, j’allais dire le plus fruité. Mais si je parle de fruit uniquement je tomberais dans l’univers Chance. Là, en revanche, c’est la combinaison de fruits et de vanille qui prône. Oui… c’est le parfum le plus vanillé.

Quel a été votre point de départ, une inspiration principale à sa création ? Vous êtes partis de quelle volonté ?

L’idée était d’être dans un esprit « coco ». De chercher une nouvelle tonalité des ambres. De là est née l’idée d’associer les ambres et les notes fruitées m’a paru intéressante. Le choix du nom du parfum, lui, est arrivé après.

Vous parliez d’un côté androgyne ? Les hommes aussi pourraient être intéressés par Crush Absolu ?

De manière très subjective, tout ce que l’on a construit autour de ce parfum l’enrobe de féminité. Mais, à force de le sentir, si on dissocie l’ensemble et se fie seulement à l’odeur; dans ses notes ambrées un peu séchées avec du bois, il y a quelque chose de subtilement androgyne que je trouve intéressant grâce à ce côté sec présent malgré les fruits et la vanille. Un homme pourrait se dire « pourquoi pas ». En revanche, s’il le porte, l’étui est très féminin. Il faut être à l’aise de porter un parfum avec écrit « Mademoiselle » sur le flacon. De l’audace, finalement.

Par Chloé Roubaud