L'oeil de Technikart
Montre Péquignet par Matthias Marc au Liquide Paris

Côté Sucursalle ( le speak easy du Liquide) on deguste avec moderation
Le chef Matthias Marc et Assiya Chaabi
Ambiance Cosy au Liquide Paris
Couteau damasquiné, Montre Pequignet et bracelet, la trousse la plus chic du moment
Une montre né au coeur du Jura, fabrication 100% française
Ambiance musicale pour cette soirée de lancement au liquide rue de l arbre Sec
En cusine, on prépare gougères et petits canapés upgradés a coup de fromages jurassiens
Matthias Marc évoque sa collaboration avec la marque Pequignet
Emile Pequignet et Fabrice de Rohan Chabot
Emile Pequignet, fondateur de la marque eponyme

 
 
Mardi, Pequignet lançait sa nouvelle montre co-créée avec le chef Matthias Marc, au Liquide rue de l arbre Sec. Salle pleine, belle énergie, passionnés d’horlogerie et épicuriens réunis autour de cette mécanqiue de précision jurassienne.
 
Au menu : œufs mimosa twistés, foie gras, comté jurassiens entre autres…et des cocktails préparés au cordeau avec des liqueurs de terroir. 
 
Une collaboration évidente : Matthias Marc, originaire du Doubs comme Pequignet, fait le pont entre précision horlogère et exigence gastronomique. Une très belle soirée… et le début d’une belle histoire.
 
Liquide 24 rue de l arbre Sec Paris 75001
Texte : Assya Chaabi
 
