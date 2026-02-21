Montre Péquignet par Matthias Marc au Liquide Paris

Mardi, Pequignet lançait sa nouvelle montre co-créée avec le chef Matthias Marc, au Liquide rue de l arbre Sec. Salle pleine, belle énergie, passionnés d’horlogerie et épicuriens réunis autour de cette mécanqiue de précision jurassienne.

Au menu : œufs mimosa twistés, foie gras, comté jurassiens entre autres…et des cocktails préparés au cordeau avec des liqueurs de terroir.

Une collaboration évidente : Matthias Marc, originaire du Doubs comme Pequignet, fait le pont entre précision horlogère et exigence gastronomique. Une très belle soirée… et le début d’une belle histoire.

Liquide 24 rue de l arbre Sec Paris 75001

Texte : Assya Chaabi

