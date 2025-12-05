M.Chat « vagabond » chez Brugier Rigail

L'oeil de Technikart·5 décembre 2025M.Chat « vagabond » chez Brugier Rigail Partager Beaucoup de fans ont bravé les frimatsM.chat en mode enluminuresLive painting sur lithographie originale par M.chatM.chat , Milos et Eric Brugier@mchat "en bas des marches" 2025 Expo a visiter au 40 rue volta , galerie Brugier Rigail 75003 metro arts et metiersVernissage de la nouvelle expo de M.chat au 40 rue Volta chez Brugier RigailLe theme de cette expo est de revisiter les lieux originels de graffiti de M.chat et de les convertir en tableau avec leur localisation physiqueEmmanuel Santaromanna, Jean Yves Salasca et un amiInstant Chat'eletLe M.chat clubLaurent Rigail et Thoma alias M.chatFan de M.chat de 7 a 77 ansLes chiens sont aussi au vernissage de M.chatLe M.chat crewAmbianceAndy et un ami graffeur #mchat #brugierrigail #expo #vernissage #milos #vicariousbliss #emmanuelS #ruevolta #75003 #paris #galerie #vagabond #xmas #placetobe #paintings #technikart #gilpetipas