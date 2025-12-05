M.Chat « vagabond » chez Brugier Rigail

Beaucoup de fans ont bravé les frimats

M.chat en mode enluminures

Live painting sur lithographie originale par M.chat

M.chat , Milos et Eric Brugier

@mchat "en bas des marches" 2025 Expo a visiter au 40 rue volta , galerie Brugier Rigail 75003 metro arts et metiers

Vernissage de la nouvelle expo de M.chat au 40 rue Volta chez Brugier Rigail

Le theme de cette expo est de revisiter les lieux originels de graffiti de M.chat et de les convertir en tableau avec leur localisation physique

Emmanuel Santaromanna, Jean Yves Salasca et un ami

Instant Chat'elet

Le M.chat club

Laurent Rigail et Thoma alias M.chat

Fan de M.chat de 7 a 77 ans

Les chiens sont aussi au vernissage de M.chat

Le M.chat crew

Ambiance