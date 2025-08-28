Massimo Gargia Annive Party St Tropez

La Djette Grace Williams et sa chouette copine brésilienne Anicelia Tavare
Dolores Mimran, et Elisabeth Rozim sur la piste swinguent
Dolores Mimran, Elisabeth Rozim slowe
Frigide Barjot du "French Can can Pour Tous" Lève la jambe avec Philip Slomia et deux danseuses
Les bras Les bras Les bras ! C'est la fiesta
Chahrazad Rizk son sourire, son sac à main et son ascenseur
Quand Lamia Khashoggi rencontre Camilla de Bourbon des deux Sicile
Massimo Gargia rencontre Elie de Rothschild Junior !
Massimo Gargia et sa grande copine Lamia Khashoggi une des marraines de Children for peace
Anne de Bourbon des deux Siciles felicite Massimo Gargia
Massimo distribue des bizous à every body
Massimo entouré de son fan club : Chahrazad Rizk, Joyce Reuben, Dolores Mimran et au selfie Anicelia Tavares et le mari de Dolores Robert Mimran se joint au photocake
Massimo entouré de son fan club : Chahrazad Rizk, Joyce Reuben, Dolores Mimran et au selfie Anicelia Tavares
Chaud devant voilà le Gateau !!
La preuve que La Djette Grace Williams n'est pas une femme tronc elle mixe et se dandine sur ses louboutongs
Jean Michel Aubrun, Herve Michel Dansa sont tres copains avec Beatrice Le Texier et son Tex de mari !
Apres la Lambada, Massimo Gargia s'essaie à la Macarena
Entre La poire et le dessert Camilla de Bourbon des deux Siciles et Orlando ont le droit à un ptit air de Dolce Vita
Lamia Khashoggi est une grande fan d'Orlando
Vincent Martin du Tsar Follies et Frigide tsarine Bargeot
Anicelia Tavares a le rythme du Brésil dans la peau !
Chahrazad Rizk et Camilla de Bourbon Siciles aiment le cinéma en Black and White
Que du beau monde: Mubarak Alsabah, Chahrazad Rizk, Camilla de Bourbon des deux Sicileset Charles de Bourbon des deux Siciles
Chahrazad Rizk et Charles de Bourbon Siciles se font la bise
Chahrazad Rizk et Camilla de Bourbon Siciles se font la bise
Camilla de Bourbon des deux Siciles et Anicelia Tavares posent avant les quarts d'heure américains
Pour son annive Massimo ovationné par tous les De Bourbon des deux Siciles
Grace Williams Loréale un max
Ils sont restés sur le mode 14 juillet ! Frigide Barjot, Beatrice Le Texier et Tex tricolorent un max !
Massimo chouchouté par Naike Bokan, Tara Latinic Maugeri,, et Dolores Mimran