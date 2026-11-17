Manon Colombies est à la tête du groupe Festina et pilote, depuis Barcelone, l’un des leaders mondiaux de l’horlogerie. Sous sa direction, la marque continue de surprendre et d’innover tout en restant engagée. Entretien avec une dirigeante qui fait tourner les aiguilles à son rythme.

Vous parlez de « féminité moderne » pour votre série Mademoiselle, que vous avez dévoilée en début d’année. Qu’incarne-t-elle de différent ?

Manon Colombies : L’horlogerie est un vieux métier, on parle encore de collection homme et de collection femme. Je considère que non. Moi-même, je ne porte que des grosses montres. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, des grandes marques comme Van Cleef devaient cacher les montres dans des bijoux, car il était très mal élevé pour une dame de regarder l’heure. Elle était censée ne jamais s’ennuyer. Depuis, on est restés sur cette histoire de petites montres pour dames, mais petit à petit, on en parlera plus et tant mieux. Quand je vois Timothée Chalamet aux Oscars avec une montre pour femme, je craque. Aujourd’hui, on a des jeunes qui changent tous les codes avec des formats qu’on ne peut plus appeler unisexes : une seule taille, le 38mm pour homme et femme. Grâce au gros retour du vintage, on a tout unifié.

Quelle montre portez-vous aujourd’hui ?

Mon nouveau projet, un double rétrograde avec une heure décentrée, et un « dancing fish » qui se met à danser toutes les minutes. Je crois beaucoup aux cadrans animés, à l’art horloger. Investir dans une montre doit être un coup de cœur. Je n’ai volontairement pas mis la marque. Les montres squelettes sont en acier, où il ne se passe rien d’autre que de sublimer le mouvement dont on fabrique l’intégralité. Ce sont des montres que l’on fabrique entièrement nous-mêmes en Suisse : parvenir à 100% de la production dans l’horlogerie est une fierté. Nous n’avons rien à cacher.

Être une femme dirigeante a-t-il changé quelque chose ?

Le métier est de moins en moins masculin. Je n’ai jamais voulu être la « femme qui dirige Festina » : je dirige Festina. Plus tard on m’a posé la question, mais je n’y avais jamais pensé. Je n’avais pas réalisé que j’avais une position atypique.

Festina s’est beaucoup développée depuis.

La distribution surtout. Elle s’est énormément diversifiée. Aujourd’hui, c’est 130 pays en distribution, nous sommes dans plus de 25 000 bijouteries et avons notre propre chaîne de magasins (230) en Espagne. Et le web : c’est magique. Aucun rapport avec notre métier mais quand on apprend à s’en servir ça change tout. Cela permet un contact direct et de ne pas perdre l’info.

Un pays qui attire votre attention ?

Le marché belge est très chic, ils sont très raffinés, ils ont le goût du merchandising : ils font les plus belles vitrines d’Europe.

D’où viennent les designs ?

On nous en propose en abondance toute l’année, par centaines, dont on en retient une dizaine. Je me rends dans tous les salons, je me nourris et j’ai besoin de voir les tendances. La marque Swiss Made a permis de dominer la fabrication des mouvements, sans casser les codes, mais en produisant un produit de qualité. Une cohérence pour le consommateur qui devient de plus en plus averti, qui apprend. Il lit l’heure sur son mobile depuis 20 ans. Donc quand il achète une montre, c’est un achat de raison, il s’est informé. Ces montres sont pour ces gens qui savent ce qu’ils veulent. C’est le plus important : être cohérent.

Vous avez des ambassadeurs importants.

Gerard Butler a été le premier ambassadeur. Il collabore avec nous sur tout et prend beaucoup part aux projets. Ensuite il y a eu Miss France. C’est une valeur sûre. Ces filles sont intelligentes et font toutes une grande carrière après leur mandat.

L’avenir de Festina est-il dans la montre connectée ?

Aujourd’hui, il y a un créneau évident pour la montre connectée : il y a les quartz, les automatiques et les montres connectées. Tout le monde en aura une. Les gens sont deux fois plus soucieux de leur vie qu’avant : ils veulent connaître leur rythme cardiaque, leur pression artérielle, leur nombre de pas, s’ils ont bien dormi. C’est un complément de santé. Aux États-Unis, les mutuelles la remboursent car elle prévient des infarctus ! L’horlogerie a souvent été bloquée par des monopoles. Google était venu nous chercher il y a longtemps, mais on a toujours refusé de vendre des montres Festina et leurs données à une autre entreprise. Nous ne donnons nos données à personne. Une équipe gère toute la recherche, la conception de ces montres et le cloud. C’est un 360°. Nous avons une technologie très pertinente. Notre indépendance n’a pas de prix.

Quelle image de marque souhaitez-vous véhiculer ?

Je voudrais que les gens apprennent à nous connaître. Aujourd’hui, on a une idée de cette marque qui n’est pas la même. Il y a beaucoup à savoir, certes nous sommes une marque discrète, mais c’est notre manière d’être. Personne ne connaît notre histoire et celle du Swiss Made. Beaucoup de gens changeraient de regard sur la marque s’ils savaient cela. La notoriété, c’est une chose, se faire connaître en est une autre.

festina.com

Par Colin Morvan

Photo : Sarah Laské