Le Prix Closerie des Lilas 2025

Le big boss de La Closerie et le Flore Alexandre Siljegovic me presnte à ses amis Victor Manderfeld and Alix Manderfeld

David Freche du "Prix De La Meduse"attend que l'orchestre de blues interprete "Only You" pour inviter la sirene Chloë Beigbeder à danser le pogo

Dire que j'avais pas reconnu Chloë Beigbeder... Que j'ai shootée avec son papa au Prix de Flore ! Shame on me !!

Bande A part: Sophie Meyer et Eva Ionesco pestent contre la sexualisation de l'enfance au cinema, dans la photo et dans la litterature ! Donc pas de prix Closerie pour Wladimira Nabokova !

Les Nanas de l'info en délégation : A guest Valerie Fayolle from France 24 TV, Samira Ibrahim from France Medias MondeTV et Marie Mamgioglou from France InfoTV