LE COMBO MOVA

Coup double chez Mova : le Mobius 60 pour les sols et le LR10 Prime pour la litière de son minou sont complémentaires. Mobius 60 s’occupe du nettoyage du sol, l’autre de la litière de vos chats. Idéal pour ceux qui veulent automatiser la majorité des taches pénibles du quotidien.

MOVA MOBIUS 60 COMME UN JUKEBOX

On retrouve toujours le nettoyage personnalisé par zones grâce à l’IA et toutes les fonctions des robots laveurs Mova dont nous avons déjà parlé. Grâce à sa navigation FlexScope et à son capteurs 3D + IA, il cartographie ainsi l’espace et détecte plus de 240 obstacles. Le plus du Mobius 60 c’est sa technologie MopSwap. Elle consiste en trois types de serpillières différentes, un jeu pour les sols gras de cuisine, un autre pour les sols bois délicats et un autre pour les entretiens courants. il identifie la fonction de chaque zone et le type de sol pour adapter son nettoyage. Le robot choisit automatiquement selon le type de sol et la saleté le jeu de serpillières qui convient le mieux. La station de lavage où sont stockés les différentes serpillières en hauteur évoque une tour de CD. Il franchit les obstacles jusqu’à 8 cm. Les seules tâches qui restent, sont l’installation de la station, le remplissage d’eau propre, le vidage de l’eau sale et de la poussière.





MOVA LR10 PRIME

Une litière connectée et autonettoyante pour chat. Mova ne s’intéresse pas qu’aux sols ou aux robots tondeuses, la marque s’investit aussi dans le bien être des chats et donc de leurs maîtres. Cette litière intelligente et automatisée est une réponse moderne à la corvée de nettoyage de la litière. Elle détecte quand votre chat l’utilise, elle gère le tamisage de la litière, sépare les déchets et les stocke dans un bac de 11 L. Pour ceux qui voyagent, le LR10 Prime leur offre 15 jours de tranquillité sans intervention extérieure. Une application permet de suivre la fréquence d’utilisation et d’éventuelles anomalies et de suivre la santé de son minou même au bout du monde sans faire appel à son voisin. Certes l’appareil prend de la place. Il intègre un système de désodorisation et filtration pour limiter les mauvaises odeurs. Des capteurs sont là pour prévenir toute intrusion pendant le cycle de nettoyage. Contrairement aux litières traditionnelles qui retiennent les mauvaises odeurs, le LR10 Prime utilise un système de purification de l’air et un spray désodorisant automatique pour éliminer les odeurs avant que ces dernières ne se propagent. Son système de double désodorisation combine une filtration au charbon actif et un spray neutralisant, purifiant l’air en continu permettant de maintenir un environnement frais, hygiénique et agréable pour les animaux, 24 heures sur 24. Un plus l’opération se fait dans le silence. Le nettoyage n’a jamais été aussi simple, grâce au système de retrait du bac en un seul geste, les utilisateurs peuvent détacher et laver facilement le compartiment à déchets dans son intégralité. La litière est équipée d’un système de protection à 12 niveaux, comprenant capteurs infrarouges, contrôles de sécurité et mécanismes anti-pincement qui détectent les mouvements de l’animal en temps réel. Avec son design semi-ouvert le chat n’a pas l’impression d’être dans un espace clos.

