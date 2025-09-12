Last Dance by Bob Sinclar a la main Jaune

L'oeil de Technikart·12 septembre 2025Last Dance by Bob Sinclar a la main Jaune Partager Bob Sinclar est en mode Hip Hop old school avec Rockit.Olivier Delachanal, label manager heureuxLe Dj Crazy B et un amiMathias Colomba qui redonne vie a la main Jaune et Léo BerlinerBeaucoup de monde pour cette soiréeLa Dj Julia Gautier , son ami et Gabriel MeliIl fait chaud ce soir sur le dance floor de la main jauneBob Sinclar revient a ses premières amours : le hip hop et les disques pressés par l artiste qu il distribuait lui mêmeLe public est la, plus de danseurs que de filmeursXavier et Eléonore avec NatanAssia et Fabrice de Rohan Chabot de TechnikartMr Roger reporter parisienLa main jaune club mythique des années 80 avec ses soirées rollers #bobsinclar #mathiascolomba #lamainjaune #club #roller #mythique #lastdance #leoberliner #djjuliagautier #fabricederohanchabot #gilpetipas