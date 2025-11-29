KIm Petras Party au Plaza Athenee

Kim Petras aime le Cream Petrus bien frappé avec une rondelle de citron
La grande copine de Kim Petras c'est Carolina Schmollgruber du Plaza Athenee
La belle et la bete ! La bete c'est la dinde de Noel réduite en cuisson pour etre contenue entière dans une clé USB qu'on peut ramener dans sa chambre d'hotel
Dansez sautez, celui qui ne danse ni ne saute ce soir Kim les tient à l'oeil
Si KIm se presentait aux elections son programme serait simple: Champony pour tous !!Zappy Tax Payers !!
Kim s'est fait un brushing en passant par les fours a micro ondes des cuisines du Plaza
Kim signe des autobodygraphes
Kim Petras frise quant elle fourise
Le fan Club de Km est plutot trop cool
Tandis que son fan club se bouscule pour se faire tirer le portrait en sa compagnie, Kim tire sur la paille d'une piscine
de Champony
Kim Petras sandwiche entre Thomas Delage
et Nikita Vlassenko
Kim Petras essaie des lunettes 5D avec lesquelles on plonge au coeur d'une fete virtuelle tres tres realiste dans le prestigieux bar du Plaza Athenee
Cheese Happy Tax Payerx !!
Nikita Vlassenko en Techno Raspoutine qui sort de chez son coiffeur
Moi aussi je veux bien poser cheek to cheek avec la belle Kim
Kim Petras essaie des E-Affleloutes
Avec Kim on frise la beatitude de la Beat attitude Sur le dance floor du Plaza !
Oui Oui c'est bien le bar du plaza la stations'affiche en lettres lumineuses
Entre deux Champony Kim pousse la chansonette C'est la Kim Il song
En retard Kim est venue avec ses bottes de sept lieux
Nikita Vlassenko revait deja tout petit d'un selfie avec la belle Kim Petras
C'est une belle brochette du Kim Petras Lonely hearts fan club Band
Ca se passe toujours comme ca au bar du PLaza
Photo de famille avec Eleonore Jalou, Carolina Schmollgruber, du Plaza Atnee Yann Weber et Bruno Meir
Photo de famille avec Dawei Yang, Kevin Kol, Carolina Schmollgruber and Thoaï Niradeth
Kim! Kim! Kim! Ce soir au Plaza Athenee on peek et peek et instagramme un max !!