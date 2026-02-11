Kidill Men

L'oeil de Technikart·11 février 2026Kidill Men Partager C'est la Kidill version Scotch pink and blue LabelIls sortent tous deux d'un mangaC'est la chemise hawaienne idéal pour flaner sur un remonte pente à ChamonixHomme sandwich il porte sa barbie contre sa poitrineUne Parka KiltdillComme sur sur le sommet de l'Everest y a ceux qui grimpent et ceux qui descendentOh Oh un model confrérie Dalton !Cléopatre surfe sur les pentes du mont Kheopsforcément un ange passe au bon momentLa Snow Princess n'a pas froid aux zyeuxCiel une bigoudaine des neiges !!Averell (quand est ce qu'on mange) Dalton a beaucoup de succesLa princesse bigoudaine et la princesse des neiges sont copines comme KidillesHiroaki Sueyasu est en plein interview avec une charmante TV journalisteHiroaki Sueyasu et un dark Magic ManHiroaki Sueyasu et La Princesse des Neiges qui s'est couverte car trop de courants d'air dans les backstages !! photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #menswearfallwinter20262027 #kidill # hiroakisueyasu #wireimage #technikart