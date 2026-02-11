Kidill Men

C'est la Kidill version Scotch pink and blue Label

Ils sortent tous deux d'un manga

C'est la chemise hawaienne idéal pour flaner sur un remonte pente à Chamonix

Homme sandwich il porte sa barbie contre sa poitrine

Une Parka Kiltdill

Comme sur sur le sommet de l'Everest y a ceux qui grimpent et ceux qui descendent

Oh Oh un model confrérie Dalton !

Cléopatre surfe sur les pentes du mont Kheops

forcément un ange passe au bon moment

La Snow Princess n'a pas froid aux zyeux

Ciel une bigoudaine des neiges !!

Averell (quand est ce qu'on mange) Dalton a beaucoup de succes

La princesse bigoudaine et la princesse des neiges sont copines comme Kidilles

Hiroaki Sueyasu est en plein interview avec une charmante TV journaliste

Hiroaki Sueyasu et un dark Magic Man