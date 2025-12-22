Keziah Jones X2 Galerie de La Clé

Sébastien Mehal et Agnes Malterre siamoisent

Keziah Jones et Theophile Arcelin vous disent en sémaphore "La suite dans le prochain numéro"

A quoi voyez vous qu' Assiya Shabi est la redac chef de ce numéro?

A La galerie La Clé ils sont tous accros au Nouveau Technikart !!

le nouveau Technikart et ses deux parrains toqués

Fabrice essaie un nouveau couvre-chef au poil !

Assiya Shabi (redac chef) et Fabrice de Rohan Chabot (editeur) presentent le dernier numero de Technikart !

Ho Ho Une guitare sèche? Non une guitare anti-sèche !!

Keziah Jones fait des graffitis sur la guitare de Romain Battaglia

Olivia Zeitner et son stetson Sandwichent entre Dan Marie Rouyer et Romain Battaglia !

Dan Marie Rouyer du Bal des Princcesses dans toute sa splendeur

Marie-Helene Leclerc et Petra Marian en mode cheeck to cheeck

Poignée de mimines entre Olivia Zeltner et Keziah Jones

Keziah Jones tapisse avec son oeuvre floreale

Theophle arcelin est venu avec son bout de chou de fifille !

Yep Keziah les yeux bandés peut vous la jouer à l'envers !!

Allez les mecs je vais vous jouer "Jeux Interdits"!!

Keziah a joué avec un tas d'instruments dit il: De la contrebasse, du banjo, de la mandoline au Youkalélé !

A la galerie de La Clé, Keziah Jones sandwiche entre Romain Battaglia et Christine Laaban

Melissa Doucouré et Petra Marian en mode Toque et cap

Lamine Badian Kouyaté de chez Xuly Bet et Franck Ros de chez Paco Chicano buddysent

Quand ZeWeed (Alexis Lemoine) et Technikart (Fabrice de Rohan Chabot) se rencontrent au sommet

Theophile Arcelin ici avec Yann Tomas me dit bonjour en onomaintopée litteraire

Keziah Jones à la guitare et Daniel Valcin Champagne Mondesir aux clacquettes

Julie Gintowt-Dziewaltowski (A tes souhaits) est une inconditionnelle de Keziah Jones