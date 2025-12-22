HFC Paris Party au Musee Arts Deco

Ellen et Adriana : Allez une Blondies Selfie !!

Marilou Berry et Julie Ferrier en mode qui se ressemble s'assemble !!

Voilà Magali Berdah sous le sequoia de Noel

Jonathan Vettor, Maxime Dereymez brochettent en compagnie de Magali Berdah et Ludivine Retory

Sharon Boccara et Eve Pamba font leur cinéma en black and white

Comme Serge Gainsbarre Marilou Berry s'adonne aux volutes d'une gitane bleue (by Marie Beltrami)

Dj Kriss Guess mixe avec virtuosité avec un barreau de chaise !

Fred Blanc a mis ses talonnettes pour poser entre Djo Bibalou et Amine Benrachid

Adriana Karembeu et Maxime Dereymez attendent que le jukebox attaque des slows Hey quelqu'un dans cette salle a quelques pièces jaunes?

Comme Sandra Acker Fait du cinéma elle s'est mue en Sandra Laurens son nom d'écran !

Un "cheese musical" Cest au tour de Frederique Bel de poupoupidouter entre Adriana Karembeu et Ellen von Unwerth !

Un couple de danseurs interprètent le looping des cygnes du fameux lac

Non elle ne sent pas le sapin: Adriana Karembeu s'adonne avec délice au nouveau sent bon d' HFC !!

Vincent Darré Affleloute entre deux invitées

Ellen Von Unwerth poupoupidoute entre Frederique Bel et Elodie Frégé

"Sourisez!!" Photo de Classe de Noel : John Armstrong, Frederique Bel, Ellen Von Unwerth, Philip Libert et Elodie Frégé

Alexandre Arcanuthurry s'accommode fort bien de l'odeur de la pipe chicha d'Ali Mahdavi.

Ellen von Unwerth a des preuves que Frederique Bel est une croqueuse de golden pommes

Leeliparis c'est Emily en version Pays du Sourire

Yanis Bargoin, Maxime Dereymez et Jerome Anthony en mode New 2B3 bande

C'est Noel Frederique Bel, pas Halloween !! Ah tu es en fille de la mere fouettarde !! OK OK Autant pour moi !

Au matin de Noel certains rêveraient de découvrir cette sculpture hyperréaliste de Patricia Contreras sous le sapin !

Sous le sapin Patricia Contreras porte son coeur en sautoir

Cyrielle Claire cheese sous le sapin avec Jerome Anthony