« Halo » Richard Aujard Expo

Pour Yarol Thai Paris vaut bien une messe !!

Yarol Poupaud reve de rouler free en solex comme son idole Michael Hutchence d'INX

Entre Fabienne Babe et Emmanuelle Rivière ne coule aucun océan ca va de source !

Fabienne Babe et ses potes « You said strange » en plain pied !!

Shannon et Beatrice en mode cheeck to cheeck

Fabienne Babe et ses potes rockers du groupe « You Said Strange »

Si Mike Tyson a de puissants fists Beatrice elle a les doigts qui tuent !

Franck Tiozzo, Nathalie Cros Coitton d’eux Beatrice en a la Dalle !

Richard les mettait souvent sur un piedestal

Lydia Andrei Aujard and Fabienne Babe les muses de Ritchies

Ca se passe toujours comme ca dans une expo de Ritchie Aujard c'et l'auberge Catalane !!

La curatrice Samia Bahemmouche, Shanon Aujard, Lydia Andrei Aujard sont réunis autour de ce champion poids lourd et bad boy de Frank Tozzio !!

Shanon Aujard sandwiche tranquille entre Yarol Poupaud et sa jolie maman Lydia Andrei Aujard

Les membres du Richie girly fan club sont excitées comme des puces

Ya a boire mais aussi Une belle brochette : (L-R) Martin B. Janssen , Shannon Aujard, Sophie De Freitas, Thierry Klemeniuk et Lydia Andrei Aujard