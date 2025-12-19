L'oeil de Technikart·19 décembre 2025« Halo » Richard Aujard Expo Partager Pour Yarol Thai Paris vaut bien une messe !!Yarol Poupaud reve de rouler free en solex comme son idole Michael Hutchence d'INXEntre Fabienne Babe et Emmanuelle Rivière ne coule aucun océan ca va de source !Fabienne Babe et ses potes « You said strange » en plain pied !!Shannon et Beatrice en mode cheeck to cheeckFabienne Babe et ses potes rockers du groupe « You Said Strange »Si Mike Tyson a de puissants fists Beatrice elle a les doigts qui tuent !Franck Tiozzo, Nathalie Cros Coitton d’eux Beatrice en a la Dalle !Richard les mettait souvent sur un piedestalLydia Andrei Aujard and Fabienne Babe les muses de RitchiesCa se passe toujours comme ca dans une expo de Ritchie Aujard c'et l'auberge Catalane !!La curatrice Samia Bahemmouche, Shanon Aujard, Lydia Andrei Aujard sont réunis autour de ce champion poids lourd et bad boy de Frank Tozzio !!Shanon Aujard sandwiche tranquille entre Yarol Poupaud et sa jolie maman Lydia Andrei AujardLes membres du Richie girly fan club sont excitées comme des pucesYa a boire mais aussi Une belle brochette : (L-R) Martin B. Janssen , Shannon Aujard, Sophie De Freitas, Thierry Klemeniuk et Lydia Andrei AujardBeatrice Dalle et Fabienne Babe pour Ritchie font budies-budies photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #halo #richardaujardexposition #shanonaujard #lydiaandreiaujard #beatricedalle #fabiennebabe #francktiozzo #yarolpoupaud #thaisparis #thierryklemeniuk #wireimage #technikart