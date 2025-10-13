FW Show Weinsanto

Flora Coquerel, et Keiona en mode MDR

Un model genre Vierge de Nuremberg parade

Une guépierre Fuchsia

Un aute model fuchsia en mode bondage

Un model jaune bronze virevolte

Un ange noir by Weinsano

Un modele Nuisette froufroute

Une comtesse iroquoise

La fille du corsaire dument corsetée

Model pour ceux qui aime la vie en Black and xhite

Sous le peignoir ne jeune fille en fleurs

Toujours en mode bondage

Au premier rang Marc Zaffuto sandwiche entre Alex Ramirès et Manon Savary

Un modele passe en grise nuisette

Un selfie avec la Cordura Weinsanto ne le refuse pas

La Designer Grace Lillian Lee bien assortie à la cheminée

Mine de rien Charles de Villemorin est bien là

Qui se ressemble s'assemble Mai Lee Santos et Isia Arcangeletti

Association de Fashionnistas: Noemie Lenoir et Cristina Cordula

En tant que voyante je veux bien lire les lignes de la main de Cristina Cordula

Laura Lemarquand a t elle des fourmis dans les jambes ? Non juste des libellules

Cindy Pooch and DJ Ugo Nardini sont les maitres de la cérémonie et s'activent au juke box

Jacques Garcia a bien connu "Le grand Magic Circus" de Jerome Savary... il rencontre maintenant sa fille Manon Savary

La Finale les modeles Weinsanto queue leuleutent

Noemie Lenoir va t telle remettre le couvert et defiler pour Victor Weinsanto

Un bisou de la Cordula ca ne se refuse pas !

La Finale les modeles Weinsanto queue leuleutent