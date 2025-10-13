FW Show Weinsanto

L'oeil de Technikart·13 octobre 2025FW Show Weinsanto Partager Flora Coquerel, et Keiona en mode MDRUn model genre Vierge de Nuremberg paradeUne guépierre FuchsiaUn aute model fuchsia en mode bondageUn model jaune bronze virevolteUn ange noir by WeinsanoUn modele Nuisette froufrouteUne comtesse iroquoiseLa fille du corsaire dument corsetéeModel pour ceux qui aime la vie en Black and xhiteSous le peignoir ne jeune fille en fleursToujours en mode bondageAu premier rang Marc Zaffuto sandwiche entre Alex Ramirès et Manon SavaryUn modele passe en grise nuisetteUn selfie avec la Cordura Weinsanto ne le refuse pasLa Designer Grace Lillian Lee bien assortie à la cheminéeMine de rien Charles de Villemorin est bien làQui se ressemble s'assemble Mai Lee Santos et Isia ArcangelettiAssociation de Fashionnistas: Noemie Lenoir et Cristina CordulaEn tant que voyante je veux bien lire les lignes de la main de Cristina CordulaLaura Lemarquand a t elle des fourmis dans les jambes ? Non juste des libellulesCindy Pooch and DJ Ugo Nardini sont les maitres de la cérémonie et s'activent au juke boxJacques Garcia a bien connu "Le grand Magic Circus" de Jerome Savary... il rencontre maintenant sa fille Manon SavaryLa Finale les modeles Weinsanto queue leuleutentNoemie Lenoir va t telle remettre le couvert et defiler pour Victor WeinsantoUn bisou de la Cordula ca ne se refuse pas !La Finale les modeles Weinsanto queue leuleutentPierre et Gilles? Non Pierre, Victor et Gilles #photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #fashionweek #pretaporterprintempsete2026 #victorweinsanto #cristinacordula # noemielenoir #pierreetgilles #charlesdevilmorin #dianepernet #lauralemarquand #maileesantos #vincentpressiat #wireimage #technikart