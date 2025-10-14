FW Matières Fécales Arrivals

L'oeil de Technikart·14 octobre 2025FW Matières Fécales Arrivals Partager FKA Twigs et le portrait de sa mère sur son TshirtPPPrincesss? plutôt Poupoupidou PrincessMiss Cobrah Pick a BooPPPrincess Maryline un maw ! Dommage que point de coup de vent ne provienne des grilles du métro !Un beau mec très trendy fait tapisserie Place VedômeQui se ressemble s'assembleIona Kat Murray est flanquée de son <mansonien copainIl ne lui manque plus qu'un Paco rabanne bag et une bonne tronconneuseUne vraie rousse (euh ou un vrai roux) sans hénné SVPMissbashful_xoxo n'est pas rès LOL sur la photoFKA Twigs en mode "Salut toi le bogoss!"Une Stendahlienne version Tecno HardTata Jaxon Ya le téléfon qui son et ya jamais person qui y repond: Laura Lemarquand en mode golden sirèneAndres Munar et Ali Mahdavi grimés en eux mêmes !!Un Couple d'enfer ! Vite une Valse !Chez Matières Fécales, Comme chez Makdo Venez Comme vous etes !Les jeunes filles en fleurs font tapisserie au bal de Matières FécalePlus Looké qu'eux tu meursLara Croft n'a pas dégainé son pétardUn trendy caniche promène Olivier Zahm au bout d'une laisse place VendomeLe Grand Vizir et Shéhérazade attendent un Camel Pop #photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #fashionweek #pretaporterprintempsete2026 #matieresfecales # #lauralemarquand #ppprincesss #alimahdavi #andresmunar #fkatwigs #tatajaxon #cobrah #wireimage #technikart