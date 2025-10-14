FW Matières Fécales Arrivals

FKA Twigs et le portrait de sa mère sur son Tshirt

PPPrincesss? plutôt Poupoupidou Princess

Miss Cobrah Pick a Boo

PPPrincess Maryline un maw ! Dommage que point de coup de vent ne provienne des grilles du métro !

Un beau mec très trendy fait tapisserie Place Vedôme

Qui se ressemble s'assemble

Iona Kat Murray est flanquée de son <mansonien copain

Il ne lui manque plus qu'un Paco rabanne bag et une bonne tronconneuse

Une vraie rousse (euh ou un vrai roux) sans hénné SVP

Missbashful_xoxo n'est pas rès LOL sur la photo

FKA Twigs en mode "Salut toi le bogoss!"

Une Stendahlienne version Tecno Hard

Tata Jaxon Ya le téléfon qui son et ya jamais person qui y repond

: Laura Lemarquand en mode golden sirène

Andres Munar et Ali Mahdavi grimés en eux mêmes !!

Un Couple d'enfer ! Vite une Valse !

Chez Matières Fécales, Comme chez Makdo Venez Comme vous etes !

Les jeunes filles en fleurs font tapisserie au bal de Matières Fécale

Plus Looké qu'eux tu meurs

Lara Croft n'a pas dégainé son pétard

Un trendy caniche promène Olivier Zahm au bout d'une laisse place Vendome