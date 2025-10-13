FW Le Pressiat Show

Manche longues culotte courte

Kseniia Koval princesse en Pressiat

Clara Berry La Panthère sort ses crocs

A chaud Vincent Pressiat a raison d'etre content de son show

A la finale les modeles queue leukeutent

Encore une chapeautée

La finale en mode Q Lulu

Une cow girl by Pressiat

Une Demie Mariée en Pressiat s'enfuit par le runway

Pressiat passe en revue sa troupe

as t elle mise sa robe à l'envers?

Dans l'epuisette une guepière-nuisette

Par Saint Ex! La guépière en latex

Robe chasuble et collant à trou trous

Elle a de l'allure en galure

Pressiat habille les élégantes de 7 à77 ans

Hoo Hooo Je suis là!: Ajshe Berishaj essaie desesperement de me joindre au téléphone

Un modèle en gris sur le runway

Un modèle Pressiat facon Soulages

Kseniia Koval sous le feu des flashes

Ssmirii Meryem Saida est tres espiègle

Margaux Nardini me présente son Hair stylist Cesar Ramirez

Qui se ressemble s'assemble Payly Bottalla et Ajshe Berishaj

L'excelente Elise Lucet en pleine action

Clara Berry est une linguiste notoire

Telma Masurel en vierge noire ou en veuve joyeuse

Mai Lee Santos, en renarde Fleur Copin en soutane

Elise Lucet, Laura en pleine immersion avec l'influenceuse Lemarquand

BB Noyaa me propose un jeu "Choisis un doigt"

Charles de Vilmorin est bien là